Огромная черная дыра "нарисовала" в космосе букву: ее высота 40 тысяч световых лет (фото)

Эта структура из газа дала возможность ученым выяснить, что некоторые черные дыры очень разборчивы в еде.

На новых снимках черной дыры, сделанных космическим телескопом Чандра и наземным комплексом радиотелескопов VLA, видно, как вокруг космического монстра образовалась розовая буква Н. Высота этой структуры из газа составляет 40 000 световых лет, что немного меньше, чем половина диаметра нашей галактики Млечный Путь, пишет Space.

Астрономы опубликовали результаты нового наблюдения за далекой галактикой М 84 в издании The Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Это большая эллиптическая галактика и она находится на расстоянии в 60 млн световых лет от нас.

Галактика М 84 Фото: NASA

На новом изображении этой галактики астрономы обнаружили, что вокруг ее центральной черной дыры образуется гигантская структура из газа в виде буквы Н. Весь этот газ черная дыра (ее масса в 1,5 млрд раз больше массы Солнца) притянула к себе с помощью сильнейшей гравитации. Часть этого газа будет поглощена черной дырой, но часть будет выброшена в виде релятивистских струй. Оказалось, что именно эти струи могут влиять на форму окружающего черную дыру газа, температура которого составляет десятки миллионов градусов Цельсия.

Астрономы обнаружили, что вокруг черной дыры образуется гигантская структура из газа в виде буквы Н Фото: ESO

Ученые выяснили, что релятивистские струи черной дыры могут влиять на режим питания космического монстра, то есть черные дыры оказывается поглощают окружающий их газ с неравномерной скоростью. То есть черные дыры очень разборчивы в еде, потому как их струи могут ограничивать количество поступающего в них газа.

Согласно исследованию, ежегодно огромная черная дыра в центре галактики М 84 поглощает примерно в 500 раз больше вещества, чем составляет масса Земли. Но исходящие в определенных направлениях струи не позволяют черной дыре поглощать весь материал. В некоторых случаях на черную дыру падает только 25% всего окружающего вещества. Это значит, что струи могут отдалять окружающий газ и замедлять его скорость падения на черную дыру. Астрономы выяснили, что все вещество вокруг черной дыры из-за неравномерного размещения и образует увиденную букву Н.

Ученые выяснили, что релятивистские струи черной дыры могут влиять на режим питания космического монстра, то есть черные дыры оказывается поглощают окружающий их газ с неравномерной скоростью Фото: ESO

Конечно же черная дыра не является космическим художником и не пыталась что-то нарисовать в окружающем пространстве. Увиденная астрономами буква Н является одним из примеров такого явления как парейдолия, то есть оптической иллюзией. Некоторые люди на Земле могут увидеть в форме облаков известных животных или даже лица знаменитостей. Это и есть парейдолия. Просто наш мозг формирует изображение на основе прошлого опыта человека и на самом деле конечно же в облаках не летают слоны.

"Лицо на Марсе" Фото: NASA

Если говорить о парейдолии в космосе, то одним из известных примеров этого явления можно назвать так называемое "Лицо на Марсе". Еще в 1976 году космический аппарат "Викинг-1" сделал фотографию региона под названием Кидония на Красной планете и на этих снимках можно было увидеть подобие лица человека. Но это просто особенности местного рельефа. Хотя приверженцы теорий заговора считают иначе.

