Галактика Черный глаз. Ученые нашли объяснение ее зловещему "взгляду": это ждет и Млечный Путь

От одного вида этой галактики становится не по себе, ведь не зря она получила такое название.

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У галактики М 64, расположенной на расстоянии в примерно 1,4 млн световых лет нас, существует еще два названия: галактика Спящая красавица и галактика Черный глаз. Чаще всего используют именно последнее название, ведь по внешнему виду этого объекта кажется, что эта галактика действительно является зловещим глазом, который смотрит на нас из далекого космоса. Ученые, опубликовавшие новое исследование в издании The Astrophysical Journal Letters, считают, что нашли причину такого странного внешнего вида галактики М 64, пишет ScienceAlert.

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Американские ученые решили выяснить почему внешняя часть галактики М 64 более темная, чем ее внутренняя часть и таким образом получается тот самый "черный глаз". Им уже было известно о том, что данная галактика имеет еще одну странную особенность: ее внешний диск, наполненный большим количеством водорода, вращается в противоположном направлении, чем ее внутренний более яркий диск. Все это указывало на то, что оба диска имеют разное происхождение. И астрономы нашли этому подтверждение.

Как показали наблюдения такую форму галактика М 64 приобрела в результате слияния с меньшей галактикой-спутником, богатой водородом. Наличие темного внешнего диска указывает на то, что в результате слияния, которое началось примерно 1 млрд лет назад и еще продолжается, галактика Черный глаз как бы завернулась в вещество меньшей галактики. Именно это вещество затемняет окарины М 64 и это объясняет разное вращение двух галактических дисков.

У галактики М 64, распложенной на расстоянии в примерно 1,4 млн световых лет нас, существует еще два названия: галактика Спящая красавица и галактика Черный глаз Фото: NASA

По словам ученых, это наиболее вероятное объяснение того, почему так выглядит эта галактика и почему в ней происходят такие внутренние процессы.

Как показывает исследование, галактика М 64 поглотила карликовую галактику с массой в 500 млн масс Солнца, а это очень похоже на массу галактики Малое Магелланово Облако. Последняя является спутником Млечного Пути и скорее всего также войдет в состав нашей галактики в будущем. Астрономы считают, что Млечный Путь после этого так же может стать похожим на галактику Черный глаз.

Сейчас ученые считают, что слияния галактик является важным процессом эволюции и роста этих объектов. Такие события не просто увеличивают массу галактики, но наполняют ее новым веществом, благодаря чему появляется еще больше новых звезд, а жизнь галактики увеличивается.

По словам ученых, за всю свою историю, которая длится уже 13,6 млрд лет, Млечный Путь уже несколько раз поглощал более мелкие галактики и в будущем также будет это делать. Но в итоге он сольется с еще более огромным объектом – галактикой Андромеды.

Но это произойдет через миллиарды лет, если конечно наша Вселенная не исчезнет раньше. А такой вариант возможен, согласно теории Вакуумного распада, о которой уже писал Фокус.