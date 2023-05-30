Знакомьтесь, Вакуумный распад. Ученые говорят, что у Вселенной появился новый способ умереть

Популярные теории конца Вселенной говорят о том, что она либо замерзнет, либо сожмется до начального состояния. Но существует еще один, очень необычный вариант развития событий.

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Сейчас существует несколько самых популярных теорий, которые предполагают, как именно закончится существование нашей Вселенной. Самая популярная среди них теория Большого замерзания говорит о том, что в конечном итоге исчезнут все звезды и космос заполнит темнота и холод. Еще одна гипотеза, известная как теория Большого сжатия, говорит о том, что в конечном итоге расширение Вселенной прекратится и гравитация заставит весь космос сжаться до начального состояния. Но существует еще одна очень необычная теория под названием Вакуумный распад. Для реализации этого сценария нужно чтобы одно место во Вселенной внезапно превратилось во что-то другое. И это будет очень плохо. Как именно исчезнет космос в этом случае, объясняет издание IFLScience.

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Во всей Вселенной существует поле, которое называется полем Хиггса. Благодаря взаимодействию этого поля с элементарными частицами они могут иметь массу. Считается, что квантовое поле находится в вакуумном состоянии, когда оно имеет самую низкую энергию. Но пока неизвестно применимо ли это утверждение к полю Хиггса. Но существует теория, что возможно в какой-то момент в будущем поле Хиггса может оказаться в ложном вакуумном состоянии.

Если представить энергию в виде горы, то самая низкая из возможных энергий в данном случае будет представлять собой впадину на этой горе. Если поле будет перемещаться вниз по склону горы, то но может столкнуться с такой впадиной и остановится здесь.

Если речь идет об обычной физике, то в данном случае все останется в стабильном состоянии. Но когда "на сцену выходит" квантовая механика, то все становится намного сложнее. В этом случае поле может спонтанно перемещаться в самое низкое энергетическое состояние.

Популярные теория конца Вселенной говорят о том, что она либо замерзнет, либо сожмется до начального состояния. Но существует еще один, очень необычный вариант развития событий Фото: Live Science

Если это случится, то поле Хиггса измениться и превратится в новое более стабильное поле, которое начнет распространяться по Вселенной. Таким образом это изменение приведет к уничтожению всех известных физических законов и полному изменению космоса. А это в свою очередь приведет к его исчезновению.

По словам Кэти Мак, космолога из Канады, такой вариант развития событий возможен, хотя нет точной уверенности. Для этого нужно понять, как менялось поле Хиггса в самой ранней Вселенной, а ученые знают, что оно точно менялось. Если понять, что происходило в начале Вселенной, то можно спрогнозировать и ее возможный конец.

Сейчас ученые проводят эксперименты на Большом адронном коллайдере для лучшего понимания природы такой частицы, как бозон Хиггса, которая является квантом поля Хиггса. Такие исследования помогут лучше понять природу самой Вселенной и предсказать, какой конец ее ждет, говорит ученая. Фокус уже писал о том, что в рамках недавнего эксперимента физики раздробили бозон Хиггса и он распался на две отдельные частицы.

По словам Мак, теория Вакуумного распада, который может привести к исчезновению Вселенной, является необычной, но очень интересной.

"В этом случае частица поля Хиггса будет перемещаться из одного места в другое, и таким образом будет запущена серия событий, которые уничтожат Вселенную. Это очень интересная теория, ведь событие на квантовом уровне может уничтожить не просто огромные галактики, а весь космос", — говорит Мак.

По словам ученой, подобное изменение космоса с последующим его исчезновением, может произойти в любую минуту, а потому к нему невозможно приготовится.

Фокус уже писал о самых популярных гипотезах разных ученых, которые предполагает ту или иную вероятность конца Вселенной.