Галактика Чорне око. Вчені знайшли пояснення її зловісному "погляду": це чекає і Чумацький Шлях

Від одного виду цієї галактики стає ніяково, адже не дарма вона отримала таку назву.

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У галактики М 64, розташованої на відстані приблизно 1,4 млн світлових років нас, існує ще дві назви: галактика Спляча красуня і галактика Чорне око. Найчастіше використовують саме останню назву, адже на вигляд цього об'єкта здається, що ця галактика справді є зловісним оком, яке дивиться на нас з далекого космосу. Вчені, які опублікували нове дослідження у виданні The Astrophysical Journal Letters, вважають, що знайшли причину такого дивного вигляду галактики М 64, пише ScienceAlert.

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Американські вчені вирішили з'ясувати чому зовнішня частина галактики М 64 темніша, ніж її внутрішня частина і таким чином виходить це "чорне око". Їм вже було відомо про те, що дана галактика має ще одну дивну особливість: її зовнішній диск, наповнений великою кількістю водню, обертається у протилежному напрямку, ніж її внутрішній яскравіший диск. Все це вказувало на те, що обидва диски мають різне походження. І астрономи підтвердили це.

Як показали спостереження, таку форму галактика М 64 набула в результаті злиття з меншою галактикою-супутником, багатою воднем. Наявність темного зовнішнього диска вказує на те, що в результаті злиття, яке почалося приблизно 1 млрд років тому і ще триває, галактика Чорне око як би загорнулася в меншу галактику. Саме ця речовина затемняє окарини М64 і це пояснює різне обертання двох галактичних дисків.

У галактики М 64, розташованої на відстані приблизно 1,4 млн світлових років нас, існує ще дві назви: галактика Спляча красуня і галактика Чорне око Фото: NASA

За словами вчених, це найбільш імовірне пояснення того, чому така ця галактика виглядає і чому в ній відбуваються такі внутрішні процеси.

Як показує дослідження, галактика М 64 поглинула карликову галактику з масою 500 млн мас Сонця, а це дуже схоже на масу галактики Малу Магелланову Хмару. Остання є супутником Чумацького Шляху і, швидше за все, також увійде до складу нашої галактики в майбутньому. Астрономи вважають, що Чумацький Шлях після цього може стати схожим на галактику Чорне око.

Наразі вчені вважають, що злиття галактик є важливим процесом еволюції та зростання цих об'єктів. Такі події не просто збільшують масу галактики, але наповнюють її новою речовиною, завдяки чому з'являється ще більше нових зірок, а життя галактики збільшується.

За словами вчених, за всю свою історію, яка триває вже 13,6 млрд років, Чумацький Шлях вже кілька разів поглинав дрібніші галактики і в майбутньому також робитиме це. Але в результаті він зіллється з ще більшим об'єктом — галактикою Андромеди.

Але це відбудеться через мільярди років, якщо звичайно наш Всесвіт не зникне раніше. А такий варіант можливий згідно теорії Вакуумного розпаду, про яку вже писав Фокус.