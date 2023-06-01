Настолько древняя, что забывает двигаться. Самая старая река в мире течет всего несколько раз в год

Исследователи отмечают, что она появляется всего несколько раз в году после сильных дождей и простирается на 600-750 километров.

Реки Нил и Амазонка широко известны как самая длинная река в мире и самая большая река в мире по объему воды. При этом вокруг титула самой старой реки на Земли точатся некоторые споры, однако в большинстве своем ученые сходятся, что он по праву принадлежит австралийской реке Финке, пишет IFLScience.

Исследователи предполагают, что ей от 350 до 400 миллионов лет. Она берет свое начало в хребтах Макдоннелл на Северной территории Австралии и простирается на 600-750 километров до выхода из озера Эйр. Любопытно, что она не только является самой старой рекой в мире, но и весьма необычной. Дело в том, что за миллионы лет она буквально забывает как течь, а потому появляется всего несколько раз в год сразу после сильных дождей.

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Ученые отмечают, что определение возраста реки является чрезвычайно сложным, особенно в периоды длительного геологического времени. Исследователи и геологи могут изучить окружающие экологические особенности, горные хребты и речные отложения, а также особенности самого русла реки, изменившие ландшафт в течение сотен миллионов лет эрозии. Однако даже учитывая все эти характеристики диапазон возраст может быть слишком широким.

Исследователи также рассказали, что самой старой рекой в Северной Америке является Новая река, которая протекает примерно в 547 километрах от гор Голубого хребта в Северной Каролине (Вирджиния) и до Западной Вирджинии, где она в конечном итоге впадает в реку Канава. Отметим, что оценки возраста этой реки сильно разнятся, однако в большинстве случаев ученые сходятся, что ей от 10 до 350 миллионов лет. Еще в 1970-х годах ее назвали второй "старейшей рекой в мире".

При этом самой старой рекой в Европе считается Маас, который простирается на 950 километров и проходит через три страны: Бельгию, Нидерланды и Францию. Возраст этой реки предположительно насчитывает от 320 до 340 миллионов лет.

Ранее Фокус писал о том, что ученые назвали самый старый сохранившийся город на Земле.