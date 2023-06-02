Изменят классический рецепт фиш энд чипс: ученые советуют исключить треску из рациона

Глобальное потепление и изменения климата коснулись даже кулинарии — под угрозой оказалось классическое британское блюдо.

Десятилетиями ученые предупреждают, что человечество неизбежно столкнется с последствия глобального потепления и изменений климата. На этот раз ученые предупреждают, что в скором времени любимое многими британское блюдо может уйти в прошлое — причиной тому отказ от употребления белой слоеной рыбы, такой как треска, пишет Daily Mail.

В новом исследовании ученые из Университета Эссекса сосредоточились на изучении того, как основные изменения политики за последние 120 лет повлияли на модели производства, торговли и потребления в Великобритании. По словам старшего автора исследования, доктора Анны Старрок, перед лицом климатических изменений, и чрезмерного вылова рыбы человечеству следует лучше понимать, как потребление тех или иных продуктов в конкретных регионах влияет на окружающую среду и климат.

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Рыба является одним из наиболее продаваемых продуктов питания в мире, а с 1970-х годов наблюдается быстрый рост импорта морепродуктов в Великобританию. По словам соавтора исследования, доктора Георга Энгельхарда, исследователи обнаружили, что в последнее время значительно возросла популярность тунца и креветок — это подчеркивает, что британские потребители в значительной степени не изменили свои пищевые привычки, чтобы отразить изменения в доступности местных морепродуктов.

При этом исследователи обнаружили, что популярная слоеная белая рыба, такая как треска и пикша, которые являются основным ингредиентом классического британского блюда фиш энд чипс, сегодня в основном импортируется в Великобританию из других стран. Теперь исследователи полагают, что британцам следует отказаться от классики в пользу местных сортов рыбы, таких как сельдь и скумбрия, которые в основном экспортируются в Нидерланды и Францию.

По словам руководителя исследования, Люка Харрисона, проанализировав данные, исследователи пришли к выводу, что за последние чуть более 50 лет изменения политики и вступление в Евросоюз привели к тому, что пропасть между тем, что Британия производит и потребляет, стала значительно больше.

Исследователи отмечают, что причиной тому стало усугубляемое сокращение запасов, вызванное рыболовством, изменением климата и потерей среды обитания. Все это привело к тому, что сегодня потребление морепродуктов и рыбы зависит от импорта. Однако исследователи также обнаружили, что в среднем британцы потребляют на треть меньше морепродуктов, чем указано в рекомендациях.

Отметим, что исследование было проведено вскоре после того, как исследователи представили первый в мире стейк рыбы, распечатанный на 3D-принтере. После дегустации ученые рассказала, что лабораторная рыба ничем не уступает настоящей — она такая же слоистая и тает во рту.

Ранее Фокус писал о том, что нечто заставляет рыб покидать "дома" и сдвигаться к полюсам.