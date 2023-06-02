Быстро стареющий мозг: обнаружена связь между диабетом и разрушением серого вещества

Недавние исследования показали, что у пациентов с диабетом первого типа происходит раннее старение мозга. Но это совсем не было связано с разрушением мозга от болезни Альцгеймера.

Недавнее исследование показало, что люди, страдающие сахарным диабетом 1 типа (СД1), возможно, находятся на ускоренном пути к старению мозга: их мозг стареет примерно на 6 лет быстрее, чем у тех, кто не страдает этим заболеванием. Это открытие было сделано благодаря совместной работе, возглавляемой доктором Мохамадом Хабесом из Научного центра здоровья Техасского университета в Сан-Антонио, пишет Med Page Today.

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Интересно, что, несмотря на ускоренное старение мозга, у участников исследования не наблюдалось никаких ранних признаков деградации мозга, связанной с болезнью Альцгеймера. Используя шкалу измерения болезнь Альцгеймера под названием SPARE, исследователи обнаружили одинаковые показатели у пациентов с СД1 и у людей без этого заболевания. Даже сложные структуры височных долей — жизненно важных игроков в прогрессировании болезни Альцгеймера — не были затронуты.

Что касается человеческого разума, результаты исследования указывают на связь между СД1 и снижением умственной работоспособности и психомоторных способностей, хотя эти изменения были незначительными. Это особенно интригует, учитывая, что средняя продолжительность заболевания СД1 среди участников составила 38 лет.

Но все стало гораздо интереснее, когда исследовалось серое вещество — мыслительный и вычислительный центр мозга. У людей с СД1 наблюдалось более выраженное сокращение серого вещества в таких областях, как височная и верхняя затылочная извилины. Эти области жизненно важны для определения возраста мозга по методу SPARE, что может указывать на то, что ускорение старения мозга началось раньше, чем предполагалось, возможно, еще до 45 лет.

Исследование также показало, что ни ускоренное старение мозга, ни показатели, связанные с болезнью Альцгеймера, не были связаны с уровнем глюкозы или другими типичными осложнениями диабета. Однако повышенная масса тела, как оказалось, служит своего рода щитом против ускоренного старения мозга: большая окружность талии и индекс массы тела связаны с более низкими показателями атрофии мозга.

Для того чтобы собрать эту полную картину потенциального влияния СД1 на старение мозга, доктор Хабес и его команда проанализировали данные 416 участников масштабного исследования EDIC — проекта, в рамках которого с 1994 года ведется наблюдение за диабетом и его осложнениями.

Несмотря на интересные выводы, исследователи признали ограничения исследования, в том числе то, что в нем участвовали преимущественно белые люди, что сужает его применимость к различным группам населения. Кроме того, возраст когорты означает, что патология болезни Альцгеймера, естественно, будет относительно низкой. Однако эти потенциальные камни преткновения не подрывают значительный вклад исследования в наше понимание диабета и старения мозга.

Ранее Фокус писал об интересном открытии, которое приближает понимание работы мозга. Физическая форма мозга может иметь большее значение, чем его сложная сеть связей и, возможно, мы неправильно понимали его устройство.