Стоянки древних людей возрастом 700 тысяч лет: обнаружены удивительные находки времен палеолита (фото)

Раскопки под поверхностью буроугольной шахты "Мегаполис" в Греции обнаружили многочисленные стоянки древних людей. От каменных артефактов и останков вымерших животных до доказательств экологических приютов эти находки проливают свет на богатое палеолитическое наследие Греции.

В ходе раскопок на буроугольной шахте "Мегаполис" в Аркадии, на юге Греции, обнаружен ряд палеолитических стоянок возрастом примерно 700 тысяч лет, о чем сообщило Министерство культуры Греции. Эти находки позволяют углубленно исследовать поведение человека в течение значительного периода в истории человеческой эволюции. Более того, этот регион оставался относительно неисследованным до сих пор, что придает значимость этим находкам, пишет GreekReporter.

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Самая древняя из обнаруженных стоянок, известная как Кипарисия 4, датируется примерно 700 тысячами лет назад и расположена на глубине около 70 метров под поверхностью шахты. На этом участке были найдены многочисленные артефакты из камня, а также останки вымерших существ, таких как гигантский олень, бегемот, носорог, слон и даже зуб макаки.

В непосредственной близости находится несколько более поздняя стоянка Кипарисия 3, которая дала преимущественно кости слона вместе с каменными орудиями. Между тем, на стоянке Маратуса 2, датируемой примерно 450 тысячами лет назад, было сделано интригующее открытие: часть скелета гиппопотама со следами порезов, сопровождавшихся каменными орудиями. Эта находка является редким примером использования ресурсов бегемота в Европе в плейстоцене.

Стоит отметить, что эпоха плейстоцена, широко известная как ледниковый период, длилась примерно от 2,58 млн до 11 700 лет назад, охватывая период, обозначенный неоднократными оледенениями на Земле.

На этом участке были найдены многочисленные артефакты из камня, а также останки вымерших существ, таких как гигантский олень, бегемот, носорог, слон и даже зуб макаки Фото: Greek Ministry of Culture

Внимание исследователей привлекла стоянка Трипотамос 4, которая залегает примерно на 15 метров ниже современной поверхности. Эта стоянка, датируемая примерно 400 тысячами лет, отличается значительной концентрацией каменных орудий труда. Кроме того, эти орудия демонстрируют новые элементы в технике обработки камня по сравнению с более древними стоянками, что свидетельствует о важной вехе в технологическом развитии позднего нижнего палеолита.

Далее по геологической последовательности, на глубине около 8 метров под современной поверхностью, была обнаружена стоянка Хореми 7, возраст которой оценивается в 280 тысяч лет. Обнаруженные на этом участке резьбы по камню демонстрируют типологические и технологические характеристики, связанные с эпохой среднего палеолита. Кроме того, фаунистическое собрание на этом участке состоит преимущественно из фрагментированных костей оленя, некоторые из которых имеют признаки человеческих манипуляций.

Предварительный анализ палеоэкологических и палеоклиматических показателей свидетельствует о том, что все стоянки были расположены в условиях ледникового периода, охватывающего различные этапы среднего плейстоцена.

Итак, эти находки свидетельствуют о том, что бассейн "Мегаполиса" служил одним из самых южных экологических убежищ в Европе в ледниковые периоды, что подчеркивает огромную экологическую важность этого региона на протяжении всей истории, согласно данным Министерства культуры Греции.

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