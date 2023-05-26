Рисковые парни. Ученые проверили, насколько опасным было главное "хобби" первобытных людей

Для первобытных людей изготовление каменных орудий труда являлось вопросом жизни и смерти. В настоящее время исследователи раскрыли скрытые опасности, с которыми сталкивались наши предки, когда занимались камнеобработкой — древним видом искусства, связанным с серьезными рисками травмирования.

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Древнее ремесло, известное как выбивание кремня, долгое время считалось квалифицированным хобби или формой искусства, что иногда приводило к незначительным травмам, требовавшим наложение повязок или швов. Однако недавние исследования пролили новый свет на опасную природу выбивания кремня, превзойдя предварительные представления, пишет Phys.org.

Для древних людей, которым не хватало современных удобств больниц, антибиотиков, очищенной воды и лейкопластырей даже, казалось бы, тривиальный порез мог загноиться и стать источником опасной для жизни инфекции.

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"Травмы от удара ножом были риском, на который наши предки были готовы пойти", — заметил доктор Метин И. Эрен, доцент и директор департамента археологии Кентского государственного университета.

Опираясь на собственный опыт работы, Эрен и его коллега Стивен Лайсетт, доцент кафедры антропологии Университета Буффало, начали исследование травм и рисков, связанных с этим древним ремеслом. Более десяти лет назад они инициировали обсуждение комплексного исследования, которое включало бы опрос современных мастеров и тщательное документирование их травм.

"Хотя мы уже давно осознавали потенциальную возможность получения травм во время выбивания кремня, количественная оценка в широком масштабе никогда не проводилась, — пояснил Эрен. — Для определения частоты и тяжести травм, полученных при разбивании кремня, необходим был надежный размер выборки".

Поиски подходящего кандидата для проведения исследования привели их к Николасу Гала, бакалавру антропологии Кентского государственного университета, который работал в лаборатории экспериментальной археологии этого заведения. Статья, написанная в соавторстве с Эреном, Лайсетом и доктором Мишель Беббер, доцентом кафедры антропологии в Кентском университете, под названием "Травматические последствия обработки кремня", представляет ответы на опрос 173 современных мастеров по обработке кремня, тщательно детализируя их разнообразный спектр травм.

Среди самых тяжелых травм, о которых сообщали охотники за кремнем, были инциденты, когда осколки рассекали кости, вызывая глубокие порезы надкостницы, а также случаи наложения жгутов после непреднамеренного прокалывания лодыжек Фото: Kent State University

Исследователи были удивлены, когда обнаружили, что выбивание кремня связано со значительно большими рисками, чем предполагалось ранее. Среди самых тяжелых травм, о которых сообщали охотники за кремнем, были инциденты, когда осколки рассекали кости, вызывая глубокие порезы надкостницы, а также случаи наложения жгутов после непреднамеренного прокалывания лодыжек.

Опрос показал, что 35 участников сталкивались с попаданием мелких каменных частиц в глаза. Кроме того, исследователи поделились историческим рассказом об Уильяме Генри Холмсе, который в конце 1890-х годов навсегда потерял левую руку из-за ранения кремнем.

"Несмотря на риски и потенциальные травмы, древние люди продолжали изготавливать каменные инструменты в эпоху, когда не было лейкопластырей, антибиотиков и больниц. Несомненно, польза, которую приносили эти инструменты, была неизмеримой", — подчеркнул Эрен.

То, что нам кажется незначительным неудобством, в прошлом могло оказаться фатальным, если инфекция из раны мешала людям эффективно добывать пищу, воду или заниматься другими важными делами. Младенцы, которые зависели от опекунов, были бы особенно уязвимыми. Расходы, связанные с травмами в древние времена, были еще больше.

Исследователи также пытались изучить интеграцию рисков травматизма в текущие дебаты о вероятности того, что древние виды, такие как Homo erectus и Homo habilis, участвовали в социальном обучении — обучении и обучении предотвращению травм — во время приобретения навыков изготовления каменных орудий труда.

Раньше Фокус писал, когда именно наши предки впервые освоили огонь. Исследователи переписывают историю старых европейцев. Их выводы показывают, что наши предки умели разводить и контролировать огонь не менее 250 000 лет назад, что на 50 000 лет раньше, чем считалось изначально.

А также мы рассказывали, когда впервые появился рак у человека. Ученые обнаружили, что это произошло почти 2 млн лет назад.