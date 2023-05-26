Ризикові хлопці. Вчені перевірили, наскільки небезпечним було головне "хобі" первісних людей

Для первісних людей виготовлення кам'яних знарядь праці було питанням життя і смерті. Нині ж дослідники розкрили приховані небезпеки, з якими стикалися наші предки, коли займалися каменеобробкою — стародавнім видом мистецтва, пов'язаним із серйозними ризиками травмування.

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Давнє ремесло, відоме як вибивання кременю, довгий час вважалося кваліфікованим хобі або формою мистецтва, що іноді призводило до незначних травм, які вимагали накладання пов'язок або швів. Однак нещодавні дослідження пролили нове світло на небезпечну природу вибивання кременю, перевершивши попередні уявлення, пише Phys.org.

Для древніх людей, яким не вистачало сучасних зручностей лікарень, антибіотиків, очищеної води та лейкопластирів, навіть, здавалося б, тривіальний поріз міг загноїтися і стати джерелом небезпечної для життя інфекції.

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"Травми від удару ножем — це ризик, на який наші предки були готові піти", — зауважив доктор Метін І. Ерен, доцент і директор департаменту археології Кентського державного університету.

Спираючись на власний досвід роботи, Ерен та його колега Стівен Лайсетт, доцент кафедри антропології Університету Буффало, розпочали дослідження травм і ризиків, пов'язаних з цим давнім ремеслом. Понад десять років тому вони ініціювали обговорення комплексного дослідження, яке включало б опитування сучасних майстрів та ретельне документування їхніх травм.

"Хоча ми вже давно усвідомлювали потенційну можливість отримання травм під час вибивання кременю, кількісна оцінка в широкому масштабі ніколи не проводилася, — пояснив Ерен. — Для визначення частоти і тяжкості травм, отриманих при розбиванні кременю, необхідний був надійний розмір вибірки".

Пошуки відповідного кандидата для проведення дослідження привели їх до Ніколаса Гала, бакалавра антропології Кентського державного університету, який працював у лабораторії експериментальної археології цього закладу. Стаття, написана у співавторстві з Ереном, Лайсетом та доктором Мішель Беббер, доцентом кафедри антропології в Кентському університеті, під назвою "Травматичні наслідки обробки кременю", представляє відповіді на опитування 173 сучасних майстрів з обробки кременю, ретельно деталізуючи їхній різноманітний спектр травм.

Серед найтяжчих травм, про які повідомляли мисливці за кременем, були інциденти, коли осколки розсікали кістки, спричиняючи глибокі порізи окістя, а також випадки накладання джгутів після ненавмисного проколювання щиколоток Фото: Kent State University

Дослідники здибувалися, коли виявили, що вибивання кременю пов'язане зі значно більшими ризиками, ніж передбачалося раніше. Серед найтяжчих травм, про які повідомляли мисливці за кременем, були інциденти, коли осколки розсікали кістки, спричиняючи глибокі порізи окістя, а також випадки накладання джгутів після ненавмисного проколювання щиколоток.

Опитування показало, що 35 учасників стикалися з потраплянням дрібних кам'яних частинок в очі. Крім того, дослідники поділилися історичною розповіддю про Вільяма Генрі Холмса, який наприкінці 1890-х років назавжди втратив ліву руку через поранення кременем.

"Попри ризики та потенційні травми, стародавні люди продовжували виготовляти кам'яні інструменти в епоху, коли не було лейкопластирів, антибіотиків та лікарень. Безсумнівно, користь, яку приносили ці інструменти, була незмірною", — ділиться Ерен.

Те, що нам здається незначною незручністю, в минулому могло виявитися фатальним, якщо інфекція з рани заважала людям ефективно добувати їжу, воду або займатися іншими важливими справами. Немовлята, які залежали від опікунів, були б особливо вразливими. Витрати, пов'язані з травмами в стародавні часи, були ще більшими.

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