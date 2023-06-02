Перед смертью космический телескоп NASA обнаружил две новые планеты: что о них известно

Телескоп Кеплер перед тем, как прекратить свою работу в космосе смог обнаружить 3 новые планеты, но только две из них получили нужный статус.

Ученые из NASA изучили последние данные наблюдений за космосом, которые совершал телескоп Кеплер в конце лета 2018 года, перед тем как через несколько месяцев его миссия была прекращена. В результате астрономы выяснили, что в конце своей "жизни" телескоп обнаружил три новые экзопланеты. Но только две из них получили статус планет, пишет Space.

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Ученые из NASA сообщили о том, что в последнем наборе данных умирающего космического телескопа Кеплер были обнаружены две экзопланеты и один объект, который еще не получил статуса планетарного тела. Все три объекта вращаются на расстоянии в примерно 400 световых лет от нас вокруг трех разных звезд красных карликов.

Космический телескоп Кеплер прекратил свою работу в конце 2018 года, а свои последние наблюдения за космосом он провел в конце лета того же года. Телескоп был отправлен в космос в 2009 году для наблюдения за 150 000 звезд в нашей галактике и для поиска планет возле этих звезд. Изначально ученые из NASA планировали, что телескоп будет работать всего 3,5 года.

Космический телескоп Кеплер Фото: wikipedia

До 2013 года телескоп работал в штатном режиме, но затем начались проблемы с его приборами. Это немного ухудшило его возможности, но ученые дистанционно перепрограммировали телескоп, что позволило ему успешно искать планеты за пределами Солнечной системы до 2017 года.

Но приборы телескопа снова начали работать нестабильно и к концу августа 2018 года обсерватория уже не могла получать качественные данные. Поэтому в NASA приняли решение отключить телескоп, что и произошло через несколько месяцев.

Но в самом последнем наборе данных телескопа ученые нашли информацию о том, что телескоп Кеплер все же смог обнаружить свои последние три планеты. Эти экзопланеты принадлежат к классу мини-Нептунов, хотя и меньше самой планеты Нептун по размерам. Сейчас известно, что они вращаются вокруг не очень ярких и более холодных, чем Солнце, звезд красных карликов и имеют разреженную атмосферу. Ученые считают, что эти планеты непригодны для жизни.

Телескоп Кеплер перед тем, как прекратить свою работу в космосе смог обнаружить 3 новые планеты, но только две их них получили нужный статус Фото: space.com

Список последних планет, обнаруженных телескопом Кеплер:

Экзопланета под названием K2-416 b. Она в 2,6 раза больше Земли по размерам и год здесь длится всего 13 земных дней;

Экзопланета под названием K2-417 b. Она в 3 раза больше Земли по размерам и год здесь длится всего 6,5 земных дней.

Пока что кандидат на звание планеты объект с именем EPIC 245978988. У этой возможной экзопланеты может быть еще и сосед, то есть еще одна планета, как показывают данные. Но эта система требует нового тщательного наблюдения.

По словам ученых, за 9 лет своей работы космический телескоп Кеплер обнаружил несколько тысяч экзопланет, хотя только 2660 из них получили нужный статус. На сегодняшний день астрономы с помощью разных телескопов смогли подтвердить существование более 5000 экзопланет.

Согласно новому исследованию, как уже писал Фокус, на трети планет, которые вращаются вокруг звезд красных карликов в нашей галактике можно обнаружить жизнь.