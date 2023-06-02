Не перестают удивлять. Ученые запечатлели удивительное поведение китовой акулы на дне океана (видео)

Об этой самой большой в мире живой рыбе известно не так уж много, но новое видео приоткрывает завесу их таинственной жизни.

Китовые акулы считаются самыми крупными из ныне живущих рыбами во всем огромном океане. Эти загадочные существа привыкли скрывать свою жизнь, а потому исследователям мало известно об их поведении и питании, пишет IFLScience.

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Однако теперь новое наблюдение расширяет понимание исследователей о том, как и где они питаются. По данным исследователей из Всемирного фонда дикой природы (WWF), китовые акулы, как правило, питаются креветками, рыбой и планктоном. Известно, что во время кормления они, как правило, практикуют два поведения: во-первых, питаются пассивно, открывая огромные рты для фильтрации корма, во-вторых, используют более активный способ — плавают на поверхности воды и неоднократно открывают и закрывают рот, активно всасывая добычу внутрь и над жаберными тычинками, внутренним ротовым аппаратом, который помогает им питаться мелкими обитателями океана.

Однако до сих пор у исследователей не было никаких данных о том, что китовые акулы также кормятся и на дне океана. Новое видео было заснято в месте скопления тигровых акул в Южной Нижней Калифорнии (Мексика). На кадрах видно, как китовая акула поедает осадок на морском дне — исследователи полагают, что видео демонстрирует, как китовая акула питалась более мелкими морскими существами, живущими в самих отложениях.

Отметим, что видео было заснято на камеру GoPro во время тура по наблюдению за китовыми акулами на глубине около 6 метров. Видно, как акула поворачивается почти на 90 градусов и всасывает осадок, что похоже на то, как они кормятся на поверхности. Далее она удаляет лишний песок изо рта и повторяет действие.

Исследователи полагают, что это не случайность и акула специально нацеливается на донных существ под отложениями — амфиподами и крошечными ракообразными, которые обычно встречаются в прибрежных водах. В то же время исследователи отмечают, неизвестно, обитают ли в этом регионе амфиподы, а потому изучение этого вопроса станет следующим шагом в исследовании.

Ранее Фокус писал о том, что ученые впервые засняли как моются горбатые киты.