Ни конца, ни края. В гигантской пещере в Чехии поместился бы Эмпайр-стейт-Билдинг, и кое-что еще

Более 5 лет исследователи пытаются измерить глубину этой самой глубокой пресноводной пещеры в мире, но у них ничего не получается.

Границкая бездна в Чехии является самой глубокой известной пресноводной пещерой на Земле. Предположительно ее глубина может составлять около одного километра, однако ученые все еще не могут дотянуться до ее дна, чтобы проверить это наверняка, пишет IFLScience.

Первая попытка была предпринята еще в 2016 году. Тогда ученые использовали дистанционно управляемый аппарат, который заплыл в недра Границкой пропасти и достиг глубины 473,5 метра. Для сравнения это выше Эмпайр-стейт-Билдинг, однако это все еще не предел. Исследователи отмечают, что тогда им попросту не хватило длины оптоволоконного кабеля связи.

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В 2020 году ученые использовали геофизическую съемку, чтобы понять форму подводной пещеры и сделали вывод, что она, вероятно, простирается на глубину около 1 километра. Тем не менее они отмечают, что это довольно грубая оценка, а потому истинная глубина пещеры все еще остается загадкой.

Существует также несколько увлекательных теорий о том, почему эта "кроличья нора" столь глубока. Как правило, пещеристые подводные тоннели высечены слабокислой дождевой или талой водой, которая медленно растворяет окружающий известняк. Вторая теория предполагает, что пещера могла появиться в результате действия восходящих сил: вместо дождевой воды на известняк могли воздействовать кислые грунтовые воды, созданные глубоко под землей мантией планеты, а затем просочившиеся наверх.

Однако исследование пещеры усложняет не только ее глубина, но и несколько других факторов. Во-первых, в ней содержится чрезвычайно кислая среда, которая может жалить кожу дайвера, если она не прикрыта должным образом. Во-вторых, воздух прямо над водой чрезвычайно насыщен углекислым газом, что существенно затрудняет возможность дыхания.

И все же исследователи не теряют надежду. Они полагают, что по мере развития дистанционно управляемых транспортных средств и методов геофизических исследований, в скором времени им все же удастся получить более точную оценку глубины этой загадочной пещеры.

Ранее Фокус писал о том, что в самой большой пещере на Земле запросто поместился бы 40-этажный небоскреб.