Чрезвычайный лингвистический феномен: действительно ли попугай спас вымерший язык Амазонии

В течение пяти лет Александр фон Гумбольдт исследовал Северную и Южную Америку, документируя флору и фауну. В это время он встретился с последним носителем вымершего языка — и это был не человек.

В начале 19 века Александр фон Гумбольдт, немецкий географ и естествоиспытатель, во время исследования бассейна Амазонки сделал невероятное открытие. Во время своего путешествия он встретил особый язык, на котором говорил неожиданный собеседник — попугай, пишет IFLScience.

Эта встреча, которую Гумбольдт назвал последними остатками некогда вымершего племенного языка, стала легендарной и отражает деликатную природу языков. Однако скептики считают ее не более чем причудливой сказкой.

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В июне 1799 г. Гумбольдт отправился в пятилетнюю экспедицию из Ла-Коруньи на севере Испании с целью исследования Северной и Южной Америки. Его путешествия протянулись через разные регионы, включая Кубу, Колумбию, Эквадор, Перу, Мексику, Соединенные Штаты и вернулись в Европу. В течение своей нелегкой поездки Гумбольдт тщательно документировал огромное количество экологических, зоологических и климатических данных.

Он также погружался в различные человеческие культуры, с которыми он встречался, детально записывая местную политику и традиции. Его знание испанского языка оказалось бесценным, позволив ему общаться, хотя и отчасти, с некоторыми коренными племенами, с которыми он встречался на своем пути.

Согласно популярным рассказам, во время исследования реки Ориноко на территории современной Венесуэлы Гумбольдт жил с местным племенем вблизи поселения Майпурес. Именно здесь он якобы наткнулся на попугая, говорившего на языке, отличавшемся от языка его родственников.

Позже местные жители сообщили Гумбольдту, что попугай когда-то принадлежал вражескому племени, которое вытеснили из этих мест. В конце концов, оно погибло на небольшом отдаленном островке. Оказалось, что попугай был единственным выжившим и произносил слова этого незнакомого языка.

Верный своей любознательной натуре, Гумбольдт приобрел попугая и привез его в Европу. Там он усердно записывал фонетические звуки языка птицы, фактически сохраняя последние остатки вымершего языка и культуры.

Гумбольдту удалось задокументировать около 40 слов, произнесенных попугаем, оставив после себя лингвистическое наследие, вдохновлявшее целые поколения лингвистов. Этот увлекательный пример служит красноречивым напоминанием о том, как языки могут погибнуть, когда больше нет носителей, поддерживающих их жизнь.

В 1997 году художник даже научил современных попугаев этих записанных слов, отправившись в путешествие, чтобы познакомить новое поколение с этим утраченным языком.

Впрочем, правдивость этой истории остается под вопросом: поклонники отмечают птичью артикуляцию, тогда как другие отвергают ее как обычную фантазию. Однако Гумбольдт предложил некоторые доказательства, подтверждающие его рассказ.

В книге, опубликованной вскоре после возвращения в Европу, он рассказал о своем пребывании с народом гуахибо в поселении у водопада на реке Ориноко. В этом рассказе он описал свою встречу с попугаем, говорившим на языке атуров — исчезнувшего воинственного племени.

Гумбольдт писал: "Последние семьи атуров еще существовали в 1767 году... Во время нашего путешествия в Майпуресе показали старого попугая, о котором жители сказали — и это факт, достойный внимания, — что они не понимали, что он говорил, потому что он говорил языком атуров".

Хотя правда, что стоит за этим удивительным рассказом, может навсегда остаться неуловимым, рассказ Гумбольдта содержит некоторые конкретные детали относительно языка, на котором якобы говорил попугай.

Если это действительно так, то эта история является исключительным свидетельством того, как благодаря случайной встрече и умной птице удалось сохранить язык, оказавшийся на грани забвения.

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