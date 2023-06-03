За пределами быстрого мышления: почему люди с высоким интеллектом медленнее решают сложные проблемы

Новое исследование бросает вызов общепринятому мнению, раскрывая удивительную связь между временем реакции и тестами на интеллект, проливая свет на динамику решения проблем.

Тесты на интеллект проявляют интересную закономерность, когда речь идет о времени и точности ответа. Люди с высшими баллами в этих тестах, как правило, быстро отвечают на простые вопросы, в то время как их менее интеллектуальные коллеги отстают. Однако когда вопросы становятся сложнее, появляется другая динамика, пишет IFLScience.

Люди с высоким уровнем интеллекта, несмотря на то, что они не спешат, демонстрируют более высокую вероятность правильного ответа. Эти выводы подвергают сомнению общепринятые предположения и могут требовать изменений в процедурах тестирования. Кроме того, эти открытия подкреплены использованием моделей мозговых сетей (ММС), точно воспроизводящих нейронные связи людей.

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Традиционно связь между интеллектом и быстрым мышлением общепринята и подтверждается многочисленными исследованиями. Однако вполне возможно, что эти исследования не охватывали достаточно широкого спектра показателей.

Профессор Петра Риттер из Берлинского института здравоохранения дер Шарите активно работает над разработкой симуляций, которые точно имитируют характеристики индивидуального человеческого мозга. Для этого Риттер и ее коллеги использовали данные проекта Human Connectome Project, в котором приняли участие 1176 участников.

Наблюдая за паттернами активации мозговых связей с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ) как в состоянии нагрузки, так и в состоянии покоя, они преследовали цель создать (ММС), точно воспроизводящие человеческий мозг.

Тесты, проведенные в исследовании, включали представление участникам серии паттернов и просьбу определить правила, лежащие в их основе. Уровень сложности рос постепенно, начиная с легких задач и переходя к более сложным. IQ участников измеряли с помощью традиционных тестов, а Риттер исследовала взаимосвязь между моделями активации, измеренными IQ и результатами тестирования.

По словам Риттер, "именно правильный баланс возбуждения-торможения нейронов влияет на принятие решений и в большей или меньшей степени позволяет человеку решать проблемы".

Участники, продемонстрировавшие высший интеллект и лучшую синхронизацию мозга, смогли быстрее найти решение для более простых задач. Однако, когда сложность задач возрастала, их преимущество заключалось в терпении. Они воздерживались от принятия поспешных решений, давая всем участкам мозга достаточно времени для завершения необходимой обработки перед тем, как сделать вывод.

В то время как менее синхронизированный мозг был склонен к преждевременным выводам, нейронные цепи лобной доли в более синхронизированном мозге демонстрировали сдержанность. Они воздерживались от принятия решений, пока весь мозг не завершил необходимую обработку. Эти результаты подтверждены более подробными наблюдениями за подгруппой из 650 участников.

Ведущий автор исследования профессор Майкл Ширнер объяснил: "В сложных задачах вам приходится сохранять предварительный прогресс в рабочей памяти, пока вы исследуете другие пути решения, а затем интегрируете их друг в друга. Такой сбор доказательств для конкретного решения иногда может занять больше времени, но он также приводит к лучшим результатам".

Риттер успешно воспроизвела эти особенности человеческого мозга в искусственных ММС. "В процессе исследования мы обнаружили, что этот искусственный мозг ведет себя по-разному, но так же, как и его биологические аналоги", — добавляет Риттер.

Конечная цель исследователей — использовать эти искусственные симуляции мозга для определения целевых вмешательств для людей, страдающих нейродегенеративными заболеваниями в каждом конкретном случае.

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.