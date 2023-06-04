Загадочный Юпитер: можно ли стоять на поверхности самой большой планеты Солнечной системы

Под облаками внешних планет нашей звездной системы скрывается очень много странных явлений.

Сейчас известно, что Юпитер имеет очень много облаков и очень плотную атмосферу. Но если бы можно было опуститься сквозь нее вниз, окажется ли там твердая поверхность, на которой можно стоять? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно заглянуть под облака, чтобы понять, на что похож не только Юпитер, но и остальные внешние планеты Солнечной системы, пишет Big Think.

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По словам астронома Элизабет Фернандес, если опуститься сквозь атмосферу внешних планет Солнечной системы, то можно ощутить, как значительно повышается температура и давление. Например, Юпитер и Сатурн представляют собой планеты газовые гиганты, которые в основном состоят из гелия и водорода. Существует предположение, что на определенной глубине водород и жидкий гелий могут образовать огромный океан. Скорее всего движение этого океана на Юпитере приводит к созданию сильнейшего магнитного поля, которое в 15 раз мощнее, чем у Солнца.

Также существует теория, что на Уране и Нептуне, которые также имеют в своем составе много водорода и гелия, также на определенной глубине под облаками находятся океаны, но из жидкой воды.

Что касается Юпитера, то в атмосфере планеты бушуют очень сильные бури, которые видны в верхних слоях атмосферы, но удаляются вглубь планеты на сотни километров. В то же время считается, что самые быстрые ветра дуют на Нептуне и их скорость достигает 2000 км/час.

По словам Фернандес, существует предположение, что на Уране и Нептуне могут быть океаны и идти дожди из жидких алмазов. Такие же алмазные дожди могут также происходить на Сатурне и Юпитере. Кроме того, на Сатурне может быть еще один необычный вид дождя. Из одного из колец на планету падает смесь из углекислого газа, бутана, пропана, аммиака и воды.

Что касается Юпитера, то в атмосфере планеты бушуют очень сильные бури, которые видны в верхних слоях атмосферы, но удаляются вглубь планеты на сотни километров Фото: NASA

Также Сатурн, Юпитер и Нептун излучают больше тепла, чем получают от Солнца. Это связано с тем, что при формировании планеты медленно охлаждались, излучая энергию обратно в космос. Если процесс образования внутреннего тепла Юпитера ученые еще могут как-то объяснить, то происходящее на других гигантах объяснить пока не удалось.

Но вот Уран не излучает намного больше тепла, чем получает от Солнца. Эта планета намного холоднее другого ледяного гиганта – Нептуна. Но ученые пока также не знают, почему так получилось.

Но теперь нужно вернуться к первоначальному вопросу: можно ли стоять на поверхности Юпитера или любой другой внешней планеты Солнечной системы? Ответ на этот вопрос очень простой: скорее всего сделать это невозможно.

Все эти планеты скорее всего имеют ядро, а всю остальную часть планеты занимает огромная атмосфера. Но ученые предполагают, что это ядро может быть не совсем твердым и не очень четко выраженным. Но пока что астрономы не имеют достаточно данных, чтобы ответить наверняка. С другой стороны, в атмосфере планет гигантов существует такое гигантское давление, что неизвестно можно ли добраться до центра этих планет сквозь густую атмосферу, чтобы выяснить, что там происходит.

Как уже писал Фокус, ученые считают, что на Юпитере происходит очень земное явление в его атмосфере. Речь идет о молниях, которые могут быть похожи на не, которые появляются на Земле.

Также Фокус писал о том, что астрономы увидели сотни древних загадочных структур в центре Млечного Пути.