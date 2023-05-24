В облаках Юпитера неспокойно: ученые считают, что на планете происходит очень земное явление

Астрономы выяснили, что молнии на Юпитере очень похожи на молнии на нашей планете.

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Еще 40 лет назад космический аппарат "Вояджер-1" обнаружил на Юпитере молнии и оказалось, что они появляются так же часто, как и на Земле. Таким образом стало известно, что газовый гигант является еще одной планетой в Солнечной системе, где в облаках формируются молнии. Но как именно они появляются и какие бывают этапы их формирования, ученые не знали. Авторы нового исследования, опубликованного в журнале Nature Communications, пришли к выводу, что молнии на Юпитере очень похожи на земные электрические атмосферные явления, пишет Space.

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Астрономы использовали данные космического аппарата "Юнона" и выяснили, что на Юпитере молнии формируются в несколько этапов и процесс их формирования очень похож на процесс появления молний на Земле. Это очень удивительно, ведь Земля и Юпитер, мягко говоря, очень разные планеты. Земля – это каменистый мир, который примерно в 10 раз меньше Юпитера по размерам. А Юпитер – это газовый гигант, у которого нет твердой поверхности. Но молнии на обеих планетах удивительно похожи.

Земля и Юпитер, мягко говоря, очень разные планеты. Земля – это каменистый мир, который примерно в 10 раз меньше Юпитера по размерам. А Юпитер – это газовый гигант, у которого нет твердой поверхности. Но молнии на обеих планетах удивительно похожи Фото: NASA

Молнии на Земле возникают внутри грозовых облаков, где ветер поднимает вверх капли воды и превращает их в кристаллы льда. В то же время другой поток ветра, идущий вниз, направляет этот лед в нижнюю часть облака. Когда падающие кристаллы льда встречают с поднимающимися каплями воды появляются положительно и отрицательно заряженные электроны, которые встречаются вместе. В результате накопления заряженных частиц возникают молнии, которые бьют как внутри самих облаков, так и выходят наружу. То есть мы может видеть те самые знаменитые удары молнии. Ученые считают, что подобный процесс происходит и внутри облаков на Юпитере.

Но на самом деле появление молнии состоит из нескольких этапов, хотя она и выглядит, как единая длинная полоса электрического разряда. То есть молния состоит из разных участков, которые формируются один за другим. Каждый участок молнии выпускает отдельное радиоизлучение и благодаря этому можно узнать, что на самом деле происходит внутри грозовых облаков.

Это изображение было создано на основе настоящих снимков Юпитера, сюда лишь добавили яркие вспышки света, чтобы иметь лучшее представление о молниях на газовом гиганте Фото: NASA

До этого ученые не знали, формируются ли молнии на Юпитере так же, как и на Земле, то есть, происходит ли их формирование отдельными участками. Дело в том, что приборы более старых космических аппаратов не были достаточно чувствительными для такого исследования атмосферы газового гиганта. И только приборы аппарата "Юнона" смогли зафиксировать поэтапное появление молний на Юпитере, то есть это явление формируется так же, как и на Земле.

Ученые считают, что каждый участок огромной молнии на Юпитере может иметь в длину от нескольких сотен до нескольких тысяч метров. Но точно измерить всю длину молний на газовом гиганте пока невозможно.

Это видео было создано из изображений аппарата "Юнона", который совершил уже несколько десятков облетов Юпитера

Также ученые выяснили, что в отличие от Земли, где молнии чаще всего появляются возле экватора, на Юпитере эти атмосферные явления появляются в более высоких широтах и в полярных регионах. Кстати, на Земле рядом с полюсами почти никогда не бывает молний. Также оказалось, что молнии на Юпитере чаще всего появляются в его северном полушарии, но почему так происходит пока остается загадкой.

Астрономы считают, что несмотря на определенную схожесть молний на Земле и Юпитере, процесс формирования грозовых облаков на этих планетах разный. Следующие исследование должны дать больше информации о том, что же на самом деле здесь происходит.

Фокус уже писал о том, что астрономы обнаружили вероятную причину того, почему Юпитер каждые несколько лет меняет свой цвет. Ученые считают, что это происходит под влиянием мощного магнитного поля планеты.

Также Фокус писал о том, что на Солнце появилось пятно, которое в 4 раза больше Земли по размерам и его можно увидеть невооруженным глазом. В этом пятне может возникнуть самая мощная вспышка на Солнце. А это может привести к появлению геомагнитной бури на Земле.