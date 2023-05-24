В 4 раза больше Земли. На Солнце появилось пятно: его видно невооруженным глазом (фото)

В огромном солнечном пятне может возникнуть самая мощная вспышка на Солнце. А это может привести к появлению геомагнитной бури на Земле.

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Уже 24 мая и в ближайшие дни на Солнце можно наблюдать за движением солнечного пятна под названием AR3311. За последние 48 часов в нем не наблюдалось особой активности, но уже в среду, 24 мая, в нем может возникнуть самая мощная солнечная вспышка класса Х. Это в свою очередь может привести к появлению сильной геомагнитной бури на Земле. Но пока что за этим солнечным пятном можно наблюдать даже без телескопа, пишет ScienceAlert.

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Солнечные пятна — это такие отдельные участки на Солнце, они более темные, поэтому выделяются на фоне яркого света звезда. Именно здесь силовые линии магнитного поля Солнца начинают изменяться, что приводит к сильным выбросам энергии и плазмы. Так происходят солнечные вспышки и корональные выбросы массы или выбросы плазмы в космос.

Уже несколько дней солнечное пятно AR3311 обращено к Земле и его размер в 4 раза больше, чем размер нашей планеты. Поэтому его хорошо видно с Земли, даже без телескопа. То есть пятно на Солнце можно увидеть почти невооруженным глазом. Это значит, что нужно все использовать специальные очки с линзами, которые блокируют 100% ультрафиолетового и инфракрасного излучения нашей звезды, чтобы не повредить глаза. Если посмотреть на Солнце в обычных солнцезащитных очках, то есть высокая вероятность того, что излучение нанесет непоправимые повреждения органам зрения.

Солнечное пятно, которое можно увидеть невооруженным глазом, по размерам в 4 раза больше Земли Фото: NASA

По словам ученых, которые следят за активностью Солнца, несколько дней назад в этом солнечном пятне произошла сильная вспышка класса М, но особых неприятностей Земле она не доставила. Но уже в среду, 24 мая, существует небольшая вероятность появления более мощной вспышки – класса Х. Эти вспышки считаются самыми мощными из всех возможных на Солнце. Если даже не произойдет этого выброса энергии, то такие мощные вспышки могут появиться в течение ближайших дней, считают ученые.

Уже в среду, 24 мая, существует небольшая вероятность появления на Солнце мощной вспышки класса Х Фото: NASA

Пока что астрономы не могут сказать точно будет ли любая из этих вспышек сопровождаться выбросами плазмы, но если это произойдет, то на Земле может появиться очень сильная геомагнитная буря. В результате такого события появятся не только очень красивые полярные сияния, но и может произойти отключение радиосвязи, а также сбой в работе энергосистем и систем навигации на Земле.

В последние месяцы астрономы наблюдают значительное увеличение количества солнечных вспышек разной мощности из-за того, что Солнце повышает уровень своей активности. Это связано с приближением так называемого солнечного максимума в 2025 году, когда на звезде будет возникать очень много пятен и конечно же большое количество вспышек. А те в свою очередь приведут к частому появлению геомагнитных бурь на Земле.

На Земле может появиться очень сильная геомагнитная буря Фото: Express

Фокус уже писал, что на новых изображениях Солнца можно подробно рассмотреть структуру солнечных пятен, а также увидеть другие особенности поверхности нашей звезды.

Недавно на Солнце возникла одна из самых мощных вспышек класса М9.6, которая уже вызвала неполадки в радиосвязи на Земле. Также Фокус писал о том, как именно различаются вспышки на Солнце.