В 4 раза больше Земли. На Солнце появилось пятно: его видно невооруженным глазом (фото)
В огромном солнечном пятне может возникнуть самая мощная вспышка на Солнце. А это может привести к появлению геомагнитной бури на Земле.
Уже 24 мая и в ближайшие дни на Солнце можно наблюдать за движением солнечного пятна под названием AR3311. За последние 48 часов в нем не наблюдалось особой активности, но уже в среду, 24 мая, в нем может возникнуть самая мощная солнечная вспышка класса Х. Это в свою очередь может привести к появлению сильной геомагнитной бури на Земле. Но пока что за этим солнечным пятном можно наблюдать даже без телескопа, пишет ScienceAlert.
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Солнечные пятна — это такие отдельные участки на Солнце, они более темные, поэтому выделяются на фоне яркого света звезда. Именно здесь силовые линии магнитного поля Солнца начинают изменяться, что приводит к сильным выбросам энергии и плазмы. Так происходят солнечные вспышки и корональные выбросы массы или выбросы плазмы в космос.
Уже несколько дней солнечное пятно AR3311 обращено к Земле и его размер в 4 раза больше, чем размер нашей планеты. Поэтому его хорошо видно с Земли, даже без телескопа. То есть пятно на Солнце можно увидеть почти невооруженным глазом. Это значит, что нужно все использовать специальные очки с линзами, которые блокируют 100% ультрафиолетового и инфракрасного излучения нашей звезды, чтобы не повредить глаза. Если посмотреть на Солнце в обычных солнцезащитных очках, то есть высокая вероятность того, что излучение нанесет непоправимые повреждения органам зрения.
По словам ученых, которые следят за активностью Солнца, несколько дней назад в этом солнечном пятне произошла сильная вспышка класса М, но особых неприятностей Земле она не доставила. Но уже в среду, 24 мая, существует небольшая вероятность появления более мощной вспышки – класса Х. Эти вспышки считаются самыми мощными из всех возможных на Солнце. Если даже не произойдет этого выброса энергии, то такие мощные вспышки могут появиться в течение ближайших дней, считают ученые.
Пока что астрономы не могут сказать точно будет ли любая из этих вспышек сопровождаться выбросами плазмы, но если это произойдет, то на Земле может появиться очень сильная геомагнитная буря. В результате такого события появятся не только очень красивые полярные сияния, но и может произойти отключение радиосвязи, а также сбой в работе энергосистем и систем навигации на Земле.
В последние месяцы астрономы наблюдают значительное увеличение количества солнечных вспышек разной мощности из-за того, что Солнце повышает уровень своей активности. Это связано с приближением так называемого солнечного максимума в 2025 году, когда на звезде будет возникать очень много пятен и конечно же большое количество вспышек. А те в свою очередь приведут к частому появлению геомагнитных бурь на Земле.
Фокус уже писал, что на новых изображениях Солнца можно подробно рассмотреть структуру солнечных пятен, а также увидеть другие особенности поверхности нашей звезды.
Недавно на Солнце возникла одна из самых мощных вспышек класса М9.6, которая уже вызвала неполадки в радиосвязи на Земле. Также Фокус писал о том, как именно различаются вспышки на Солнце.