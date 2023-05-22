Источник геомагнитных бурь. Новые снимки Солнца показывают детали его поверхности (фото)

Ученые получили серию новых изображений Солнца, созданных самым мощным солнечным телескопом в мире.

Related video

Ученые использовали Солнечный телескоп имени Дэниела Иноуэ, расположенный на Гавайях, чтобы получить новые невероятно детальные изображения поверхности Солнца. В частности, на снимках видны солнечные пятна, рождающие вспышки и выбросы плазмы, конвективные ячейки и нити из плазмы в атмосфере нашей звезды, пишет ScienceAlert.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Кажется, что поверхность Солнца однородна и если посмотреть на нашу звезду с Земли, то она кажется обычным желтым горячим шаром из плазмы. Но на самом деле на Солнце находится очень много разных структур разного размера, имеющих разные свойства.

На Солнце находится очень много разных структур разного размера, имеющих разные свойства Фото: NASA

Понять все основные процессы, происходящие на Солнце, является ключевой задачей для астрономов, которые до сих пор точно не знают, что стоит за возникновением тех или иных солнечных явлений. Это важно, ведь Солнце влияет на космическую погоду, а эта погода влияет непосредственно на нашу планету. А иногда это влияние ощущается даже людьми, ведь в результате геомагнитных бурь, созданных потоками излучения и плазмы, улетевшими от Солнца, возникают проблемы с нашими технологиями.

Это солнечное пятно имеет примерную ширину в 30 тысяч км Фото: ScienceAlert

Солнечный телескоп имени Дэниела Иноуэ только в начале прошлого года начал свою научную деятельность, хотя до этого ученые несколько лет проводили проверку его работы. Теперь же самый мощный в мире телескоп, наблюдающий за Солнцем, помогает астрономам раскрывать секреты нашей звезды.

На новых изображениях Солнца крупным планом можно увидеть, например, солнечные пятна. Это особые, более темные регионы на звезде, которые не являются постоянными. Именно в этих пятнах появляются солнечные вспышки и корональные выбросы массы, которые приводят к появлению геомагнитных бурь разной мощности на Земле.

На новых изображениях Солнца крупным планом можно увидеть, например, солнечные пятна Фото: ScienceAlert

Солнечные пятна начинают появляться в большем количестве примерно в середине 11-летнего солнечного цикла. В это время на Солнце появляется больше вспышек и больше выбросов плазмы, а это значит, что на Земле чаще появляются геомагнитные бури. Этот пик активности Солнца называется солнечным максимумом, и он наступит уже через 2 года. После этого активность Солнца пойдет на убыль до следующего пика активности. Астрономы до сих пор точно не знают, почему Солнце имеет такую периодичность своей активности и как именно возникают солнечные пятна.

На новых снимках эти пятна видны с высочайшей детализацией, что позволяет различить отдельные структурные элементы. Также на Солнце возникают похожие на солнечные пятна регионы, которые называют солнечными порами, и они намного меньше. Кстати, солнечные пятна по размерам часто превышают размеры нашей планеты, иногда в десятки раз.

Также на Солнце возникают похожие на солнечные пятна регионы, которые называют солнечными порами Фото: ScienceAlert

Также солнечный телескоп сделал изображения таких структур на Солнце, как конвективные ячейки. Они находятся на поверхности Солнце, называемой фотосферой, и делают ее похожей на поверхность кукурузы. Каждая такая ячейка, состоящая из горячей плазмы может достигать в ширину до 1600 км.

Также солнечный телескоп сделал изображения таких структур на Солнце, как конвективные ячейки Фото: ScienceAlert

Над фотосферой находится хромосфера, или атмосфера Солнца, в которой можно обнаружить тонкие нити из плазмы. Они чем-то похожи на волосы, но диметр таких "волос" составляет от 200 до 450 км.

Над фотосферой находится хромосфера, или атмосфера Солнца, в которой можно обнаружить тонкие нити из плазмы Фото: ScienceAlert

Считается, что эти нити из плазмы возникают в фотосфере и улетают вверх, хотя длительность этого явления составляет всего несколько минут. Пока что астрономы не знают точно, что стоит за возникновением этих нитей из плазмы, но их появляется очень много.

Солнечный телескоп имени Дэниела Иноуэ находится на вершине вулкана на втором по величине острове Гавайев – Мауи Фото: Wikipedia

Астрономы возлагают большие надежды на Солнечный телескоп имени Дэниела Иноуэ, ведь они считают, что с его помощью можно разгадать некоторые тайны Солнца. В частности, можно узнать, что является источником тех или иных явлений, и что стоит за формированием разных структур на нашей звезде. И конечно же ученым очень хочется понять, почему Солнце имеет именно такой цикл своей активности, продолжающийся 11 лет.

В прошлом году астрономы уже показывали потрясающие изображения поверхности Солнца, созданные солнечным телескопом, как уже писал Фокус.

Также Фокус писал о том, что ученые предупредили о возможном появлении сильной геомагнитной бури на Земле. Дело в том, что в одном из солнечных пятен уже произошла одна из самых мощных солнечных вспышек и это может продолжаться и дальше.