У хмарах Юпітера неспокійно: вчені вважають, що на планеті відбувається дуже земне явище

Астрономи з'ясували, що блискавки на Юпітері дуже схожі на блискавки на нашій планеті.

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Ще 40 років тому космічний апарат "Вояджер-1" виявив на Юпітері блискавки і з'ясувалося, що вони з'являються так само часто, як і на Землі. Так стало відомо, що газовий гігант є ще однією планетою у Сонячній системі, де у хмарах формуються блискавки. Але як саме вони з'являються і які етапи їх формування, учені не знали. Автори нового дослідження, опублікованого в журналі Nature Communications, дійшли висновку, що блискавки на Юпітері дуже схожі на земні електричні атмосферні явища, пише Space.

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Астрономи використовували дані космічного апарату "Юнона" і з'ясували, що на Юпітері блискавки формуються у кілька етапів і процес їх формування дуже схожий на процес появи блискавок на Землі. Це дуже дивно, адже Земля та Юпітер, м'яко кажучи, дуже різні планети. Земля — це кам'янистий світ, який приблизно в 10 разів менший за Юпітер за розмірами. А Юпітер — це газовий гігант, який не має твердої поверхні. Але блискавки на обох планетах напрочуд схожі.

Земля та Юпітер, м'яко кажучи, дуже різні планети. Земля – це кам'янистий світ, який приблизно в 10 разів менший за Юпітер за розмірами. А Юпітер – це газовий гігант, який не має твердої поверхні. Але блискавки на обох планетах дивовижно схожі Фото: NASA

Блискавки на Землі виникають усередині грозових хмар, де вітер піднімає вгору краплі води і перетворює їх на кристали льоду. У той же час інший потік вітру, що йде вниз, спрямовує цей лід у нижню частину хмари. Коли падаючі кристали льоду зустрічають з краплями води, що піднімаються, з'являються позитивно і негативно заряджені електрони, які зустрічаються разом. Унаслідок накопичення заряджених часток виникають блискавки, які б'ють як усередині самих хмар, так і виходять назовні. Тобто ми можемо бачити ті самі знамениті удари блискавки. Вчені вважають, що подібний процес відбувається і всередині хмар на Юпітері.

Але насправді поява блискавки складається з кількох етапів, хоча вона і виглядає як єдина довга смуга електричного розряду. Тобто блискавка складається з різних ділянок, що формуються одна за одною. Кожна ділянка блискавки випускає окреме радіовипромінювання і завдяки цьому можна дізнатися, що відбувається всередині грозових хмар.

Це зображення було створено на основі справжніх знімків Юпітера, сюди лише додали яскраві спалахи світла, щоб мати найкраще уявлення про блискавки на газовому гіганті Фото: NASA

До цього вчені не знали, чи блискавки на Юпітері формуються так само, як і на Землі, тобто, чи відбувається їх формування окремими ділянками. Справа в тому, що прилади старіших космічних апаратів були не досить чутливими для такого дослідження атмосфери газового гіганта. І лише прилади апарату "Юнона" змогли зафіксувати поетапну появу блискавок на Юпітері, тобто це явище формується так само, як і на Землі.

Вчені вважають, що кожна ділянка величезної блискавки на Юпітері може мати завдовжки від кількох сотень до кількох тисяч метрів. Але точно виміряти всю довжину блискавок на газовому гіганті поки що неможливо.

Це відео було створено із зображень апарату "Юнона", який здійснив уже кілька десятків обльотів Юпітера

Також учені з'ясували, що на відміну від Землі, де блискавки найчастіше з'являються біля екватора, на Юпітері ці атмосферні явища з'являються у вищих широтах та полярних регіонах. До речі, на Землі поряд із полюсами майже ніколи не буває блискавок. Також з'ясувалося, що блискавки на Юпітері найчастіше з'являються в його північній півкулі, але чому так відбувається поки що залишається загадкою.

Астрономи вважають, що незважаючи на певну схожість блискавок на Землі та Юпітері, процес формування грозових хмар на цих планетах є різним. Наступні дослідження повинні дати більше інформації про те, що насправді тут відбувається.

Фокус уже писав про те, що астрономи виявили ймовірну причину того, чому Юпітер кожні кілька років змінює свій колір. Вчені вважають, що це відбувається під впливом потужного магнітного поля планети.

Також Фокус писав про те, що на Сонці з'явилася пляма, яка в 4 рази більша за Землю за розмірами і її можна побачити неозброєним оком. У цій плямі може виникнути найпотужніший спалах на Сонці. І це може призвести до появи геомагнітної бурі Землі.