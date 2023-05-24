Вчетверо більше Землі. На Сонці з'явилася пляма: її видно неозброєним оком (фото)

У величезній сонячній плямі може виникнути найпотужніший спалах на Сонці. І це може призвести до появи геомагнітної бурі на Землі.

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Вже 24 травня та найближчими днями на Сонці можна спостерігати за рухом сонячної плями під назвою AR3311. За останні 48 годин у ній не спостерігалося особливої активності, але вже в середу, 24 травня, в ній може виникнути найпотужніший сонячний спалах класу Х. Це, зі свого боку, може призвести до появи сильної геомагнітної бурі на Землі. Але поки що за цією сонячною плямою можна спостерігати навіть без телескопа, пише ScienceAlert.

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Сонячні плями — це окремі ділянки на Сонці, вони темніші, тому виділяються на фоні яскравого світла нашої зірки. Саме тут силові лінії магнітного поля Сонця починають змінюватися, що призводить до сильних викидів енергії та плазми. Так відбуваються сонячні спалахи та корональні викиди маси чи викиди плазми у космос.

Вже кілька днів сонячна пляма AR3311 повернена до Землі та її розмір у 4 рази більший, ніж розмір нашої планети. Тому її добре видно із Землі, навіть без телескопа. Тобто пляму на Сонці можна побачити майже неозброєним оком. Це означає, що потрібно використовувати спеціальні окуляри з лінзами, які блокують 100% ультрафіолетового та інфрачервоного випромінювання нашої зірки, щоб не пошкодити очі. Якщо подивитися на Сонце у звичайних сонцезахисних окулярах, то є висока ймовірність того, що випромінювання завдасть непоправних ушкоджень органам зору.

Сонячна пляма, яку можна побачити неозброєним оком, за розмірами в 4 рази більша за Землю Фото: NASA

За словами вчених, які стежать за активністю Сонця, кілька днів тому в цій сонячній плямі стався сильний спалах класу М, але особливих неприємностей Землі він не завдав. Але вже в середу, 24 травня, існує невелика ймовірність появи потужнішого спалаху — класу Х. Ці спалахи вважаються найпотужнішими з усіх можливих на Сонці. Якщо навіть не станеться цього викиду енергії, такі потужні спалахи можуть з'явитися протягом найближчих днів, вважають вчені.

Вже в середу, 24 травня, існує невелика ймовірність появи на Сонці потужного спалаху класу Х Фото: NASA

Поки що астрономи не можуть сказати точно чи будь-який з цих спалахів супроводжуватиметься викидами плазми, але якщо це станеться, то на Землі може з'явитися дуже сильна геомагнітна буря. Внаслідок такої події з'являться не тільки дуже гарні полярні сяйва, але й може відбутися відключення радіозв'язку, а також збій у роботі енергосистем і систем навігації на Землі.

Останніми місяцями астрономи спостерігають значне збільшення кількості сонячних спалахів різної потужності через те, що Сонце підвищує рівень своєї активності. Це пов'язано з наближенням так званого сонячного максимуму в 2025 році, коли на зірці виникатиме дуже багато плям і, звичайно ж, велика кількість спалахів. А ті, зі свого боку, призведуть до частої появи геомагнітних бур на Землі.

На Землі може виникнути дуже сильна геомагнітна буря Фото: Express

Фокус уже писав, що у нових зображеннях Сонця можна докладно розглянути структуру сонячних плям, і навіть побачити інші особливості поверхні нашої зірки.

Нещодавно на Сонці виник один із найпотужніших спалахів класу М9.6, який вже викликав неполадки в радіозв'язку на Землі. Також Фокус писав про те, як саме розрізняються спалахи на Сонці.