Отмеченные случаем. Ученые назвали наиболее и наименее распространенные даты рождения у людей

В новом исследовании ученые создали тепловую карту, которая показывает, что большинство людей на Земле рождается в одно и то же время.

Если вы когда-нибудь задавались вопросом, как много еще людей на планете празднуют день рождение с вами в один день — радуйтесь, исследователи ответили на этот вопрос. Исследователи создали тепловую карту, на которую нанесли наиболее и наименее распространенные даты рождения людей на Земле, пишет Daily Mail.

Статистика свидетельствует о том, что большинство людей на Земле рождаются в сентябре и июле, тогда как самые редкие дни рождения приходятся на ноябрь, декабрь и январь. Любопытно, что одними из наиболее распространенных дней для рождения являются 12,18, 25 и 26 сентября, то есть примерно через 9 месяцев после новогодних праздников.

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При этом Рождество и Новый год оказались одними из наименее вероятных дней для рождения, но оно и не удивительно. Однако ученые также заметили, что наименее распространенными днями для рождения также стали другие государственные праздники.

Ученые полагают, что это связано с тем, что большинство больниц не планируют кесарево сечение и другие операции на государственные праздники, в большинстве случаев, производятся лишь экстренные хирургические вмешательства.

Исследователи отмечают, что популярность дней рождения в сентябре связана с холодной погодой зимой, что побуждало людей чаще оставаться дома. Во всем наборе данных самым распространенным днем для рождения считается 9 сентября, тогда как второе место по популярности занимает 19 сентября.

Тепловая карта показывает, что больше людей рождается в сентябре и июле, а самые редкие дни рождения - ноябре, декабре и январе Фото: Daily Mail

Кроме того, ученые определили лучшее время и месяцы для занятий сексом, чтобы зачать ребенка. Результаты исследования свидетельствуют о том, что парам лучше сосредоточиться на занятиях сексом до 7:30 утра весенним утром. Исследователи из Университетской больницы Цюриха считают, что сперматозоиды имеют собственные 24-часовые внутренние часы, которые наиболее активны в ранние утренние часы.

Швейцарские исследователи также обнаружили, что сперма имеет самый здоровый размер и форму для оплодотворения яйцеклетки в марте, апреле и мае. Тогда в ходе исследования были проанализированы образцы спермы более 7 000 мужчин в возрасте от 25 до 40 лет, походивших курс лечения от бесплодия. Образцы были перекрестно проверены на концентрацию сперматозоидов, общее количество сперматозоидов, прогрессивную подвижность и нормальную морфологию.

Ранее Фокус писал о том, что ученые предупреждают, что население Земли вскоре может начать сокращаться.