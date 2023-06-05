В 25 раз больше преимуществ. Ученые советуют отказаться от газона в пользу полевых цветов

В новом исследовании ученые пришли к выводу, что выращивание ровного зеленого газона нецелесообразно — пестрый хаос луга гораздо более экологическое решение.

Выращивание газона — чрезвычайно популярная многовековая традиция. Однако ученые пришли к выводу, что однотонные зеленые одеяла имеют не так уж много преимуществ: это выглядит чрезвычайно красиво и подходит для занятий спортом, однако менее способствует созданию самой здоровой естественной среды обитания, пишет Science Alert.

Во-первых, поддержание одного такого травяного полотна обходится дорого, во-вторых, требует больших финансовых вложений, в-третьих, вреднее для окружающей среды. Теперь исследователи полагают, что гораздо более правильным будет просто позволить природе взять верх.

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В ходе исследования группа ученых из Королевского колледжа нарушила давнюю традицию. Еще в 1772 году здесь впервые была заложена знаменитая задняя лужайка колледжа, которая поддерживалась столетиями. Однако в 2019 году ученые запретили косить почти половину газона, а затем посадили здесь луговую смесь полевых цветов.

Со временем на лужайке россыпи маков, васильков и маргариток. Исследователи проанализировали лужайку и пришли к выводу, что пятно размером с футбольное поле теперь поддерживало в 3,6 раза больше растений, пауков и жуков, чем близлежащие газоны.

Задняя лужайка Королевского колледжа сверху: луг Фото: Geoff Robinson/BAV Media

Исследователи также обнаружили, что биомасса беспозвоночных, живущих на лугу была в 25 раз выше, чем на обычном газоне. Более того, луговая лужайка также стала домом для вдвое больше видов, нуждающихся в сохранении. В 2021 году исследователи обнаружили, что на луговой части газона проживает в 4 раза больше вымирающих видов растений, чем когда-то на газоне.

Любопытно, что за цветами на лужайку вскоре пришли жуки, а с ними и другие хищники. Например, ученые обнаружили, что летучие мыши теперь кормятся на лугу втрое чаще, чем ранее.

По словам соавтора исследования, эколога растений из Кембриджского университета, Сисели Маршалл, для начала они с коллегами засеяли лишь 33 вида растений, однако сегодня в нем уже обитают более полусотни других видов. Кроме того, ученые обнаружили, что такая лужайка с полевыми цветами не требует многих усилий: ее не нужно косить, удобрять, поливать или опрыскивать пестицидами.

Также исследователи отмечают, что с течением времени подобные луга могут накапливать углерод, а это снижает потенциальные выбросы. Предварительные оценки показывают, что подобные луга помогут сократить выбросы углерода примерно на 1,36 тонны на гектар в год. В основном это произойдет из-за отсутствия скашивания и удобрений.

Отметим, что данный эксперимент был проведен лишь на небольшом участке лужайки, однако руководство университета также провело опрос, результаты которого показали, что сотрудники и студенты Кембриджа предпочитают смешанный тип лужаек (луга и газоны). Некоторые говорят, что считают газоны "претенциозными" или "стерильными и непривлекательными". Большинство сочло луг с полевыми цветами более эстетичным.

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