Не все так однозначно. Садоводам предложили найти общий язык со слизнями

Ученые больше не считают, что все слизняки и улитки плохие, а потому посоветовали садоводам примириться с ними.

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Советники Королевского садоводческого общества выступили с беспрецедентным заявлением — слизняки и улитки не являются нашими врагами, а потому садоводам следует попытаться мирно уживаться с ними, пишет Daily Mail.

Ранее эти моллюски считались паразитами, а потому для борьбы с ними использовали препарат под названием Метальдегид. Позже его запретили использовать по всей Великобритании из-за его токсичности. Дело в том, что вещество не только помогало истреблять вредителей, но и существенно вредило птицам, которые питаются слизнями и улитками.

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Сегодня же ученые советуют британским садоводам, которых насчитывается в стране порядка 600 тысяч, примириться с жизнью рядом со слизнями и улитками. Исследователи отмечают, что садоводам, по видимому, придется смириться с некоторым ущербом, наносимым этими моллюсками, однако их репутация очищена. Ученые больше не считают, улиток и слизняков вредителями.

Садоводам также посоветовали вручную убирать этих моллюсков с урожая — якобы это не только поможет избавиться от них, но также и послужит некоторым успокоительным. Мол, что может быть более медитативным, чем сбор моллюсков вручную.

Отметим, что в этом году из-за засушливого лета садоводы встречали меньше слизней. Ученые считают, что это связано с тем, что они переместились под землю. Однако данный шаг об отмене борьбы с улитками и слизнями с помощью химикатов, по мнению исследователей, должен послужить толчком для восстановления природы в Великобритании.

Кроме того, исследователи посоветовали британцам смириться с выцветшими на солнце газонами. Ученые считают, что пришло время экономить воду, а значит в приоритете должен быть не красивый зеленый газон, а разумное потребление и экономия ресурсов.

Ранее Фокус писал о том, что ученые превратили улиток в киборгов и стали свидетелями настоящего побоища.