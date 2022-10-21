Не все так однозначно. Садівникам запропонували порозумітися зі слимаками

Вчені більше не вважають, що всі слимаки та равлики погані, а тому порадили садівникам примиритися з ними.

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Радники Королівського садівничого товариства виступили з безпрецедентною заявою — слимаки та равлики не є нашими ворогами, а тому садівникам слід спробувати мирно уживатися з ними, пише Daily Mail.

Раніше ці молюски вважалися паразитами, тому для боротьби з ними використовували препарат під назвою Метальдегід. Пізніше його заборонили використовувати по всій Великій Британії через його токсичність. Річ у тому, що речовина не лише допомагала винищувати шкідників, а й суттєво шкодила птахам, які харчуються слимаками та равликами.

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Сьогодні ж вчені радять британським садівникам, яких налічується в країні близько 600 тисяч, примиритися з життям поряд зі слимаками та равликами. Дослідники зазначають, що садівникам, мабуть, доведеться змиритися з деякими збитками, що завдаються цими молюсками, проте їхня репутація очищена. Вчені більше не вважають, равликів та слимаків шкідниками.

Садівникам також порадили вручну прибирати цих молюсків з урожаю — нібито це не тільки допоможе позбутися їх, а й послужить деяким заспокійливим. Мовляв, що може бути медитативнішим, ніж збір молюсків вручну.

Зазначимо, що цього року через посушливе літо садівники зустрічали менше слимаків. Вчені вважають, що це пов'язано з тим, що вони перемістилися під землю. Однак цей крок про скасування боротьби з равликами та слимаками за допомогою хімікатів, на думку дослідників, має послужити поштовхом для відновлення природи у Великій Британії.

Крім того, дослідники порадили британцям змиритися з газонами, що вицвіли на сонці. Вчені вважають, що настав час економити воду, а отже, у пріоритеті має бути не гарний зелений газон, а розумне споживання та економія ресурсів.

Раніше Фокус писав про те, що вчені перетворили равликів на кіборгів і стали свідками справжнього побоїща.