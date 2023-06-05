Не такие уж странные. Ученые рассказали, почему собаки поворачиваются к хозяевам спинами

Исследователи назвали четыре наиболее вероятных причины столь странного поведения домашних питомцев.

Тысячелетиями люди и собаки живут бок о бок, однако исследования показывают, что мы, увы, не всегда лучше всех способны понять поведение наших питомцев. Например, для многих владельцев собак может стать сюрпризом, когда они хотят обнять своего питомца, а собака вместо взаимодействия садится и поворачивается к ним спиной, пишет Inverse.

По словам эксперта по домашним животным, ветеринара компании по уходу за домашними животными Dogtopia Антье Джослин, такое поведение вовсе не означает, что ваш питомец относится к вам холодно. По словам эксперта, существует четыре альтернативных объяснения такого своеобразного поведения питомца.

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Эволюция

Собаки были вьючными животными, которые развивались вместе с людьми как охотничьи и пастушьи компаньоны для защиты. По словам Джослин, со временем их поведение изменилось так, что они спят, повернувшись лицом к потенциальным угрозам.

Социальная иерархия

В социальной иерархии собак язык тела играет важную роль в том, как животные воспринимают друг друга. Например, некоторые общие сигналы языка тела для социальной иерархии включают в себя:

зрительный контакт;

физические прикосновения;

походка;

положение плеча, ушей и хвоста.

Джослин отмечает, что если ваша собака видит в вас альфу, она может проявлять свое уважение, предоставляя вам личное пространство и не глядя на вас с высока.

Тревога

Если питомец подвергался жестокому обращению со стороны предыдущего хозяина, он, возможно, не в состоянии установить зрительный контакт из-за страха, беспокойства или дискомфорта.

Кроме того, по словам Джослин, причиной такого поведения может быть стресс от нового дома, переезда, нахождения в новом месте, которое может заставить собаку испытать страх. В то же время домашние питомцы с тревогой разлуки будут ложиться рядом с хозяевами и постоянно смотреть им в глаза. При этом, отсутствие тревоги разлуки заставит животное чувствовать себя комфортно, даже отворачиваясь от хозяина.

Джослин считает, что подобное поведение может быть признаком того, что животное довольно и чувствует себя в безопасности.

Лояльность

Подобное поведение также позволяет собакам "расслабленно лежать, но оставаться готовыми к действиям, если возникнет такая необходимость". Джослин полагает, что сидеть рядом с хозяином, повернувшись к нему спиной, может быть просчитанным выбором питомца. Таким образом собаки чувствуют ваше местоположение, но в то же время следят за потенциальными угрозами.

Джослин добавляет, что лежа или сидя рядом с хозяином и отворачиваясь от него, собаки выражают чувство лояльности и защиты.

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