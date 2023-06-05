Последний подарок Пабло Эскобара. "Кокаиновые бегемоты" наркобарона потихоньку захватывают Колумбию

Наркобарон давно умер, но завезенные им в страну животные продолжают сеять хаос и процветать.

Печально известный наркобарон Пабло Эскобар давно ушел из жизни, но все еще продолжает сеять хаос в своей родной Колумбии, пусть и не собственными руками. На этот раз местные власти бьют тревогу из-за процветающей популяции бегемотов, которых наркобарон когда-то завез на свое ранчо, пишет New Atlas.

Еще в 1981 году Эскобар незаконно импортировал на свое ранчо в Hacienda Nápoles одного самца и трех самок гиппопотамов (Hippopotamus amphibius), которые были доставлены из американского зоопарка. В 1993 году наркобарон умер, а африканские животные оказались предоставлены сами себе. В результате они успешно размножались и процветали, расселяясь по окрестностям и создавая здоровую популяцию реки Магдалена. Увы, ситуация вышла из-под контроля.

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Министерство окружающей среды Колумбии совместно с местными и американскими учеными провели перепись популяции и пришли к выводу, что количество огромных травоядных, вероятно, вдовое больше, чем предполагалось ранее. Оценки 2020 года показывают, что количество бегемотов увеличилось до 98 особей, а сегодня их популяция и вовсе насчитывает более 200 особей.

Исследователи предупреждают, что из-за отсутствия хищников и запрета на охоту количество огромных травоядных уже к 2035 году может достигнуть порядка 1 500 особей. Более того, ученые обнаружили, что большая часть популяции — молодые особи, а значит они способны размножаться больше и чаще. Отметим, что гиппопотамы способны размножаться в течение большей части своей жизни, которая составляет около 40-50 лет.

По словам эколога и исследователя Рафаэля Морено, ранее одним из аргументов против борьбы с расширяющейся популяцией бегемотов было то, что ученые обладали ограниченной, а аргументы — теоретическими. Однако новое исследование показывает, что Колумбия столкнулась с реальной проблемой "кокаиновых бегемотов".

Отметим, что задачка подсчитать количество бегемотов оказалась не такой уж простой. Во-первых, приближаться к ним крайне небезопасно, во-вторых, эти животные ведут ночной образ жизни, в-третьих, путешествуют на большие расстояния, а, в-четвертых, проводят под водой около 16 часов в сутки. Все это существенно усложнило задачу ученым.

Исследователи отмечают, что с одной стороны подобный рост популяции демонстрирует высокую приспособляемость животных, но с другой — эти массивные животные оказывают огромное влияние на физическую среду, не говоря о том, что им необходимо около 50 кг растительности ежедневно, чтобы прокормить себя.

Также известно, что бегемоты угрожают другим, аборигенным видам, в том числе:

вест-индийским ламантинам;

неотропическим выдрам;

водосвинкам.

Еще одной проблемой является то, что берега местных рек подвергаются серьезной эрозии, поскольку вес животных достигает около 3,5 тонны. Отметим, что в 2011 году местные власти начали программу стерилизации бегемотов, однако лечение прошли лишь 10 самцов. Основной проблемой стали финансы и проблемы логистики. Тема выбраковки является спорной, поскольку отстрел агрессивного самца и разговоры о перемещении животных в парки в Мексике и Индии продвигаются медленно, в основном из-за ценника в 3,5 миллиона долларов США.

Ранее Фокус писал о том, что ученые раскрыли "громкую" тайну африканских бегемотов.