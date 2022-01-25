Ученые раскрыли "громкую" тайну африканских бегемотов

До сих пор исследователи не знали зачем бегемоты издают мощные громкие крики, которые слышно на очень большом расстоянии. Но теперь тайна этих звуков раскрыта.

Французские ученые выяснили, что с помощью своих громких криков бегемоты передают информацию, благодаря которой они могут отличить друга от врага. А также, возможно, они могут отличить отдельных особей по их "голосам", хотя в этом пока ученые полностью не уверены, сообщает BBC.

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По словам Николя Матевона из Университета Сент-Этьен во Франции, у бегемотов очень большой "вокальный репертуар". Они могут издавать звуки похожие на хрюканье, мычание, визг и даже на хрипящие гудки. Ученый считает, что бегемоты используют свои крики для общения и получения важной информации.

"В каждом крике имеется информация о том, кто его издает, поэтому бегемоты могут различать друг друга по "голосам". Так они поддерживают социальные отношения между собой", — говорит Матевон.

Чтобы узнать больше об обмене информацией у бегемотов с помощью звуков, ученые записали их крики, которые могут быть слышны на расстоянии до 1 км. Затем ученые транслировали их, чтобы увидеть, какой будет реакция бегемотов.

[ + – ] В этом районе есть несколько озер с различными популяциями бегемотов Фото: BBC

В результате исследования, ученые выяснили, что живущие в Мозамбике, Африка, бегемоты могут отличать своих друзей, соседей и незнакомых им особей или врагов именно по "голосам", которые те подают. Также, возможно, бегемоты могут отличать отдельных особей, хотя в этом пока ученые полностью не уверены.

Во время эксперимента, бегемоты более агрессивно реагировали на незнакомых им сородичей. Они издавали более громкие и частые крики, а также метили территорию.

По словам Матевона очень важно больше знать о поведении бегемотов, чтобы в будущем избежать конфликтов между людьми и бегемотами. Хотя бегемоты и не являются исчезающим видом, их количество резко сокращается. У бегемотов часто возникают конфликтные ситуации с людьми, в результате чего сотни людей ежегодно гибнут.