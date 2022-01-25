Учені розкрили "гучну" таємницю африканських бегемотів

До цього часу дослідники не знали навіщо бегемоти видають потужні гучні крики, які чути на дуже великій відстані. Але тепер таємниця цих звуків розкрита.

Французькі вчені з'ясували, що за допомогою своїх гучних вигуків бегемоти передають інформацію, завдяки якій вони можуть відрізнити друга від ворога. А також, можливо, вони можуть відрізнити окремих особин за їхніми "голосами", хоча в цьому поки що вчені повністю не впевнені, повідомляє ВВС.

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За словами Ніколя Матевона з Університету Сент-Етьєна у Франції, у бегемотів дуже великий "вокальний репертуар". Вони можуть видавати звуки схожі на хрюкання, мукання, вереск і навіть на хрипкі гудки. Учений вважає, що бегемоти використовують свої крики для спілкування та отримання важливої інформації.

"У кожному крику є інформація про те, хто його видає, тому бегемоти можуть розрізняти одне одного за "голосами". Так вони підтримують соціальні стосунки між собою", — каже Матевон.

Щоб дізнатися більше про обмін інформацією у бегемотів за допомогою звуків, учені записали їхні крики, які можуть бути чутні на відстані до 1 км. Потім учені транслювали їх, щоб побачити, якою буде реакція бегемотів.

[ + – ] У цьому районі є кілька озер із різними популяціями бегемотів Фото: trump-elections

Унаслідок дослідження, учені з'ясували, що бегемоти, які живуть у Мозамбіку, Африка, можуть відрізняти своїх друзів, сусідів і незнайомих їм особин або ворогів саме за "голосами", які ті подають. Також, можливо, бегемоти можуть відрізняти окремих особин, хоча в цьому поки що вчені повністю не впевнені.

Під час експерименту, бегемоти агресивніше реагували на незнайомих їм родичів. Вони видавали гучніші та частіші крики, а також мітили територію.

За словами Матевона, дуже важливо більше знати про поведінку бегемотів, щоб у майбутньому уникнути конфліктів між людьми та бегемотами. Хоча бегемоти і не є видом, що зникає, їх кількість різко скорочується. У бегемотів часто виникають конфліктні ситуації з людьми, внаслідок чого сотні людей щороку гинуть.