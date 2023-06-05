Право на зрение: ученые выяснили, что обычные капли для глаз эффективно борются с близорукостью

От простой процедуры перед осмотром до потенциальной панацеи от детской близорукости — обычные глазные капли показали обнадеживающий результат в борьбе с миопией у детей.

Недавнее клиническое исследование показало, что обычные глазные капли могут стать простым и эффективным средством для борьбы с близорукостью (миопией) у детей — заболеванием, которое часто ухудшает зрение на более поздних этапах жизни, пишет New Atlas.

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Чтобы понять, что такое близорукость, представьте глаз в виде камеры, которая с трудом фокусируется на дальних объектах, делая их размытыми. Как будто хрусталик внутри глаза неправильно направляет свет на сетчатку — "пленку" на задней стенке глаза. Вместо этого он направляет свет слишком рано, создавая размытое изображение.

Близорукость обычно проявляется в возрасте от 6 до 12 лет. Существуют мультифокальные или ночные линзы для коррекции зрения, которые могут сдержать ее прогрессирование. Однако ни в США, ни в Европе не существует официально признанных лекарственных средств, способных остановить прогрессирование этого заболевания. Раннее начало близорукости может быть предвестником таких серьезных проблем, как миопическая макулярная дегенерация, отслоение сетчатки и катаракта в дальнейшей жизни.

В результате прорыва исследовательская группа Университета штата Огайо определила, что обычные глазные капли являются мощным оружием против удлинения глаз у близоруких детей. В клиническом исследовании фазы 3 оценивалась безопасность и эффективность двух составов глазных капель с низкой дозировкой, содержащих атропин, который обычно используется для расширения зрачков перед офтальмологическим обследованием.

"Наша задача — не просто уменьшить линзы очков, но и предотвратить изнурительные проблемы со зрением в пожилом возрасте", — говорит Карла Задник, ведущий исследователь.

В ходе исследования 489 близоруких детей в возрасте от трех до 16 лет были разделены на три группы: группа плацебо, группа 0,01% атропиновых капель и группа 0,02% атропиновых капель. В исследовании использовался фармацевтический раствор атропина без консервантов, разрабатываемый для лечения близорукости.

В течение трех лет исследователи изучали рост глаз участников и их потребность в рецептурных очках. Удивительно, но они обнаружили, что лечение 0,01%-ными каплями атропина в постельный режим было более эффективным в замедлении прогрессирования близорукости, чем 0,02%-ным составом, который показал нерегулярные результаты.

"Очевидно, что 0,01%-ный состав значительно уменьшает как рост глаза, так и потребность в более сильном рецепте на очки", — заметил Задник.

Обе формулы атропина в малых дозах прошли тест на безопасность и были хорошо приняты, при этом были отмечены незначительные побочные эффекты, такие как чувствительность к свету и раздражение глаз.

Этот обнадеживающий первый этап исследования, прокладывает путь ко второму этапу, на котором будет изучаться реакция глаз после лечения. Исследователи считают, что атропин может стать эффективным средством лечения прогрессирующей близорукости у детей, основываясь на первых результатах исследования.

"Если взвесить риски и преимущества, низкая доза атропина представляется потенциальным методом лечения близоруких детей в возрасте от трех до 17 лет. Это может означать менее частую смену очков, более мягкую коррекцию зрения и снижение риска потери зрения в сумеречном возрасте", — заключила исследовательская группа.

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.