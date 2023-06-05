Переживет жару и засуху. Забытое зерно разрешит продуктовый кризис, вызванный потеплением Земли

Исследователи полагают, что выращивание одной непопулярной культуры сможет создать безвредную для климата диету.

Средний Запад известен своими рядами кукурузы и соевых бобов, которые равномерно покрывают ландшафт. Однако в центральной части штата Миссури фермер Линус Ротермих вышел за рамки и выращивает японское просо с 1993 года. Тогда фермер и не знал, что эта культура в будущем сможет помочь решить продовольственный кризис, с которым столкнется человечество, пишет Inverse.

Дело в том, что японское просо весьма неприхотливо, в отличие от сои и кукурузы, оно легче выдерживает жару и засуху, а также у него короче вегетационный период. В этом году Организация Объединенных Наций объявила 2023 год Международным годом просо, а потому исследователи полагают, что данная культура может стать намного популярнее в будущем.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

По словам сотрудника отдела сельского хозяйства ООН Макико Тагучи, десятилетиями проса являлось "своего рода маргинализованным", а потому не привлекало значительных инвестиций и внимания исследователей, как кукуруза, рис или пшеница. Однако теперь исследователи настаивают, что именно просо может помочь в достижении Целей ООН в области устойчивого развития. Кроме того, ученые полагают, что 2023 год может повторить успех 2013 года, который был объявлен Международным годом киноа в ООН.

Отметим, что существует несколько различных видов проса. Например, помимо японского проса, есть также:

жемчужное;

просо лисохвоста;

сорго и многие другие.

Одним из преимуществ этой культуры является то, что оно требует меньшего количества удобрений, а также более устойчиво к насекомым и болезням. Также для обработки полей проса можно использовать большую часть оборудования, которое используется для обработки кукурузы и сои. Впрочем, фермеры отмечают, что просо не такое уж высокодоходное, однако его выращивание и требует меньших вложений.

В данный момент рынок проса не так велик, однако исследователи отмечают, что его можно использовать в качестве корма для скота, покровных культур и даже в качестве биотоплива. Более того, ученые полагают, что со временем этот продукт может стать более популярным в диете людей, так как просо не содержит глютен.

Ранее Фокус писал о том, что Земля находится на грани нескольких климатических катастроф: что говорят ученые.