Заживляющие тату: ученые создали ручку с чернилами, способными быстро и легко заживлять раны

Для пациентов с открытыми ранами появилась новая надежда в виде системы PAINT, 3D-печатной ручки, заполненной биоактивными чернилами, способной изменить методы лечения ран во всем мире.

Впечатляющий механизм лечения ран, названный системой "PAINT", обещает произвести революцию в лечении травм. Она создана в лабораториях китайского университета Нанкин, пишет New Atlas.

Похожее на инструмент из научно-фантастического фильма, устройство PAINT представляет собой высокотехнологичную ручку, которая не подойдет для записи чего-то важного на бумаге, но определенно сотворит чудеса с ранами при помощи специальных "био-чернил". В переводе с английского, аббревиатура означает "портативные биоактивные чернила для заживления тканей." Система PAINT, это далеко не обычные бинты и повязки, к которым мы привыкли, и которые зачастую выполняют лишь функцию защитного барьера и уничтожения бактерий.

В основе этой революционной технологии лежит ручка для 3D-печати, заряженная альгинатным гелем натрия и крошечными частицами под названием "внеклеточные везикулы" (ВВ). Эти ВВ, вырабатываемые собственными белыми кровяными клетками нашего организма, являются невоспетыми героями процесса заживления. Они снимают воспаление и запускают процесс образования новых кровеносных сосудов в месте раны, ускоряя восстановление.

Настоящее научное чудо происходит на кончике ручки, где гель и ВВ соединяются и создают густую заживляющую пасту, которую можно нанести на порезы любой формы и размера. Интересно, что в ходе испытаний с участием клеток человеческой кожи эти восстанавливающие чернила подтолкнули клетки к фазе роста, что привело к рождению новых кровеносных сосудов и уменьшению воспаления.

Более того, система PAINT оказалась способной стимулировать выработку коллагена — ключевого игрока в заживлении ран — при испытании на раненых мышах. Примечательно, что раны, на заживление которых обычно уходят недели, почти полностью затягивались в течение 12 дней у испытуемой группы, чего даже близко не удалось достичь контрольной группе мышей, не получавших лечения.

Ранее Фокус писал про революционную повязку на рану. Новая экспериментальная повязка способна произвести революцию в том, как врачи проверяют раны на наличие инфекций, не снимая повязку, не подвергая раны новой инфекции и не задерживая процесс заживления.