Революционная повязка сама обнаруживает инфекцию в ране и сигнализирует о ней

Новая экспериментальная повязка способна произвести революцию в том, как врачи проверяют раны на наличие инфекций, не снимая повязку, не подвергая раны новой инфекции и не задерживая процесс заживления.

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Иногда, чтобы проверить, не инфицирована ли рана, врачам приходится срывать повязку, что в итоге затягивает процесс заживления. Если эта ситуация заставила вас болезненно поморщиться от воспоминаний о долгом и сложном процессе заживления, то можете расслабленно вздохнуть, ведь теперь эта практика уйдет в прошлое. Снимать повязки и подвергать рану риску инфицирования больше не нужно, потому что ученые из шведских университетов Линчепинга, Эребру и Лулео разработали новую экспериментальную повязку, которая может все изменить, пишет New Atlas.

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Эта повязка состоит из специальной сетки, которая настолько плотная, что не пропускает бактерии, но при этом достаточно пористая, чтобы пропускать жизненно важные газы и жидкости. Она предназначена для того, чтобы оставаться на месте до полного заживления раны, но если инфекция все же произойдет, у повязки есть еще один трюк в рукаве.

Повязка содержит краситель под названием бромтимоловый синий, который нанесен на кремнеземный материал. Когда бактерии проникают в рану и повышают уровень pH, краситель меняет свой обычный желтый цвет с низким уровнем pH на синий цвет с высоким уровнем pH. Затем вся повязка становится синей, предупреждая медперсонал о начале инфекции.

Разработка этой новой экспериментальной повязки способна в долгосрочной перспективе произвести революцию в лечении ран. Она не только может предупредить медперсонал о начале инфекции, но и предотвратить ненужное использование антибиотиков. Это важно, поскольку их чрезмерное использование может привести к появлению устойчивых к антибиотикам бактерий, что затруднит лечение инфекций в будущем.

Кроме того, труднозаживающие раны являются серьезной проблемой для пациентов, особенно для тех, кто страдает хроническими заболеваниями, такими как диабет. Способность новой повязки оставаться на месте и менять цвет при возникновении инфекции означает, что медперсонал может обеспечить более эффективный уход, сокращая необходимость в повторной смене повязок и дополнительных визитах к врачу.

Продолжая развивать эту технологию, ученые также изучают возможность включения в сетку других антибактериальных соединений. Это может привести к еще более эффективному лечению ран и улучшению результатов для пациентов в долгосрочной перспективе. По словам профессора Даниэля Айли из Университета Линчепинга, эта повязка "открывает возможности для нового типа лечения ран, что может привести к более эффективному уходу и улучшить жизнь пациентов с труднозаживающими ранами". Будем надеяться, что в скором будущем эта голубая повязка станет новым стандартом ухода за ранами.

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