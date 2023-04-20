Революційна пов'язка сама виявляє інфекцію в рані та сигналізує про неї

Нова експериментальна пов'язка здатна зробити революцію в тому, як лікарі перевіряють рани на наявність інфекцій, не знімаючи пов'язку, не піддаючи рани новій інфекції та не затримуючи процес загоєння.

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Іноді, щоб перевірити, чи не інфікована рана, лікарям доводиться зривати пов'язку, що в підсумку затягує процес загоєння. Якщо ця ситуація змусила вас болісно поморщитися від спогадів про довгий і складний процес загоєння, то можете розслаблено зітхнути, адже тепер ця практика відійде в минуле. Знімати пов'язки і наражати рану на ризик інфікування більше не потрібно, тому що вчені зі шведських університетів Лінчепінга, Еребру і Лулео розробили нову експериментальну пов'язку, яка може все змінити, пише New Atlas.

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Ця пов'язка складається зі спеціальної сітки, яка настільки щільна, що не пропускає бактерії, але водночас досить пориста, щоб пропускати життєво важливі гази і рідини. Вона призначена для того, щоб залишатися на місці до повного загоєння рани, але якщо інфекція все ж станеться, у пов'язки є ще один трюк у рукаві.

Пов'язка містить барвник під назвою бромтимоловий синій, який нанесений на кремнеземний матеріал. Коли бактерії проникають у рану і підвищують рівень pH, барвник змінює свій звичайний жовтий колір з низьким рівнем pH на синій колір з високим рівнем pH. Потім вся пов'язка стає синьою, попереджаючи медперсонал про початок інфекції.

Розробка цієї нової експериментальної пов'язки здатна в довгостроковій перспективі зробити революцію в лікуванні ран. Вона не тільки може попередити медперсонал про початок інфекції, а й запобігти непотрібному використанню антибіотиків. Це важливо, оскільки їх надмірне використання може призвести до появи стійких до антибіотиків бактерій, що ускладнить лікування інфекцій у майбутньому.

Крім того, рани, що важко гояться, є серйозною проблемою для пацієнтів, особливо для тих, хто страждає на хронічні захворювання, такі як діабет. Здатність нової пов'язки залишатися на місці і міняти колір при виникненні інфекції означає, що медперсонал може забезпечити більш ефективний догляд, скорочуючи необхідність у повторній зміні пов'язок і додаткових візитах до лікаря.

Продовжуючи розвивати цю технологію, вчені також вивчають можливість включення в сітку інших антибактеріальних сполук. Це може призвести до ще більш ефективного лікування ран і поліпшення результатів для пацієнтів у довгостроковій перспективі. За словами професора Даніеля Айлі з Університету Лінчепінга, ця пов'язка "відкриває можливості для нового типу лікування ран, що може призвести до ефективнішого догляду і поліпшити життя пацієнтів із ранами, що важко гояться". Будемо сподіватися, що в недалекому майбутньому ця блакитна пов'язка стане новим стандартом догляду за ранами.

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