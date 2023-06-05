Сказочные инженеры климата. Ученые рассказали всю правду о китах и их влиянии на климат Земли

Исследователи проверили теорию о том, что гиганты подводного мира играют важную роль в поглощении и удерживании углерода.

Долгое время исследователи полагали, что киты играют важную роль в улавливании углерода на Земле, а следовательно и предотвращении глобального потепления и изменениях климата. За это их даже прозвали "инженерами климата", пишет SciTechDaily.

В новом исследовании Университета Гриффита и международной группы исследователей ученые решили пролить свет на то, какую роль киты в действительности играют в поглощении и удерживании углерода. Результаты исследования свидетельствуют о том, что вклад морских гигантов в улавливание углерода на самом деле минимален и недостаточен, чтобы существенно влиять на ход событий.

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По словам соавтора исследования, доктора Олафа Мейнеке, они с коллегами не теряли надежду, что это в действительности так. Однако результаты категоричны — вклад китов в захват углерода чрезвычайно мал, чтобы существенно повлиять на ход изменения климата Земли.

В ходе исследования ученые рассмотрели основные способы, которыми усатые киты, например горбатые, удаляют атмосферный углерод на региональном и глобальном уровнях. Команда обнаружила, что количество поглощенного углерода слишком мало, чтобы оказать существенное влияние на траекторию изменения климата.

Мейнеке отмечает, что результаты анализа подтверждают, что киты чрезвычайно важны для морской экосистемы, но их вклад в глобальный поток углерода слишком мал, чтобы эффективно сокращать содержание углерода в атмосфере планеты. Исследователи отмечают, что создание ложной надежды на способность отдельных харизматичных видов быть климатическими инженерами в конце концов может сыграть с человечеством злую шутку.

Исследователи отмечают, что круговорот углерода в океане является основной движущей силой мирового океана, а потому дальнейшее изучение этих процессов и заполнение существующих пробелов в экологии китов может быть полезным для человечества.

Мейнеке также подчеркнул, что человечеству важно понимать другие ценности китов, которые более важны для их сохранение, чем улавливание углерода. Например, широкомасштабная защита морской среды, включая и места обитания китов, способна повысить устойчивость океана, что позволит повысить естественное улавливание углерода океаном в глобальном масштабе.

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