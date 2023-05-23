Карательная медицина. Ученые рассказали, зачем 100 лет назад люди часами сидели в телах мертвых китов

Столь странным и крайне вонючим способом наши предки спасались от воспалительного заболевания.

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Известно, что в конце 18-19 веке киты чрезвычайно пострадали от китобойного промысла, однако люди охотились не только за китовым жиром, усом и мясом. В конце 19-го и начале 20-го веков мертвые тела китов также китов активно использовались в медицинских целях, пишет IFLScience.

Едва ли можно представить, как для лечения воспалительного заболевания человек мог использовать тушу кита, но это в действительности так. Таким образом в приморском городе Иден, Туфолд Бэй (Австралия) местные спасались от ревматизма.

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Лечение заключалось в том, чтобы обнаружить мертвого кита, затем проделать дыры в его коже и заползти внутрь. Далее в этом "мясистом, слизистом и гниющем спальном мешке" следовало провести минимум 20-30 часов. К счастью, для самих "пациентов" время от времени им разрешали сделать небольшую передышку.

В "Воспоминаниях о южных морях" американский органист Луи Бекке задокументировал процесс этого "лечения". Так, как просто встретить на пляже тело мертвого кита было не так уж просто, после охоты тела этих морских гигантов буксировали на берег. Пока их туши были еще теплыми, их разрезали достаточно широко, чтобы пациент мог проскользнуть внутрь. Отметим, что для столь необычного лечения необходимо было, чтобы нижняя часть пациента (до поясницы) была полностью погружена в эту "капсулу". Затем пространство между пациентом и китом закрывали, чтобы он чуть менее источал смрад. Только представьте как плохо может пахнуть мертвый кит, а внутри этот запах и вовсе был тошнотворным.

По словам одного путешественника, который также описывал процесс лечения, "запах и жара были едва переносимыми". Ему довелось столкнуться с китом, который был мертв около 40 часов и начал разлагаться, а во время процедуры из него вырывались "огромные потоки газа и ужасные пузыри".

Считалось, что тепло и газы создавали нечто, похожее на "парилку", которая не только облегчала боль при ревматоидных заболеваниях, но и купировала их на достаточно длительный срок — до года.

По информации Австралийского национального морского музея, существует множество теорий о том, как именно появился этот способ лечения. Так, одна из них говорит о том, что местный бизнесмен обратился к местной китобойной семье с просьбой разрешить ему данное лечение. Он выздоровел, проведя один день в такой "капсуле". Другая теория, опубликованная в газете 1896 года гласит, что это лечение появилось от пьяного человека, который провалился в тушу кита и застрял. Он провел так несколько часов, а когда наконец был освобожден, по-видимому, избавился от ревматической боли.

Однако исследователи полагают, что реальное возникновение данного лечения связано с практикой коренных жителей залива Туфолд. Так, известно, что местные жители использовали останки китов, выброшенных на берег, для различных целей, например:

мясо — в лечебных и ритуальных целях;

кости — в убежищах;

туши мертвых китов — для лечения ревматизма.

Со временем это лекарство потеряло свою популярность, в особенности во время Первой мировой войны. Одной из основных причин стал тошнотворный запах, который едва ли удавалось вынести.

Ранее Фокус писал о том, что ученые впервые засняли как моются горбатые киты.