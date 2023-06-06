Цифровая зависимость. Нужен ли ребенку отдых от смартфона — рассказывает эксперт

Психиатр из Медицинского колледжа Бейлора в Хьюстоне дает советы о том, как использовать смарт-устройства, такие как телефоны и планшеты, с пользой для здоровья детей, при этом не допуская их чрезмерного увлечения ими.

Доктором Лорел Уильямс, известный специалист в области психиатрии и поведенческих наук, уверяет, что никакое заранее определенное количество часов, проведенных в Интернете, не может определить зависимость. Вместо этого она советует родителям быть бдительными в отношении поведения ребенка с телефоном. Необычное или странное поведение может указывать на передозировку экранного времени, пишет Health Day.

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Уильямс подчеркивает: "Ваш ребенок может стать необычно замкнутым, меньше общаться, проводить слишком много времени в своей комнате, беспокоиться или расстраиваться из-за того, что он встречает в Интернете."

Физическая активность детей часто отходит на второй план, когда они поддаются чрезмерному использованию устройств, будь то просмотр телевизора, игры или бесконечный просмотр социальных сетей. Лорел утверждает, что дети нуждаются как в физической активности, так и в умственной стимуляции, чтобы быть полностью готовыми к предстоящему учебному году.

Уильямс отмечает печальную реальность: дети из малообеспеченных семей, не имеющие средств для участия в летних программах обогащения, могут столкнуться со снижением уровня усвоения знаний за время каникул. Таким детям гораздо труднее наверстать упущенное после начала учебы. Для таких детей развлечения у экрана могут быть одним из немногих доступных вариантов времяприпровождения.

"Если в экранном времени вашего ребенка преобладают праздные занятия, это может быть вредно с академической точки зрения. Хотя время, проведенное за телефоном, по своей сути не является вредным, очень важно убедиться, что их привычки в Интернете не наносят никакого ущерба реальной жизни", — поясняет Уильямс.

Чтобы помочь, Уильямс предлагает изучить бесплатные онлайн-платформы или подписаться на обучающие игры.

Родителям, которые не могут позволить себе записать детей на летние мероприятия, Уильямс рекомендует обратиться к школьным ресурсам за информацией о безопасных и образовательных приложениях или сайтах для детей.

Она также призывает родителей проявлять активный интерес к образовательным играм своих детей. Такое активное участие стимулирует детей продолжать учиться, а родители будут следить за их успехами.

"Дети любят делиться своими достижениями — они ищут вашего одобрения. Если вы не проявляете энтузиазма и не следите за их успехами, не удивляйтесь, если они потеряют интерес", — предостерегает Уильямс.

Очень важно внимательно следить за активностью своих детей в Интернете, отслеживая возможные случаи кибербуллинга и вредоносного контента. Дети могут не осознавать злонамеренность, которая часто скрывается за анонимностью в Интернете, или не понимать нюансов и отсутствия реальных последствий неправильного поведения в цифровом мире. Хотя родительский контроль обеспечивает определенную степень защиты, все же крайне важно просматривать историю их пребывания в сети, советует Уильямс.

Уильямс предупреждает: "Существуют неоспоримые доказательства того, что социальные сети могут провоцировать тревогу, депрессию и проблемные пищевые привычки, особенно у девочек. Они подвергаются воздействию сильно отредактированных, нереалистичных изображений, что может быть особенно вредным в подростковом возрасте, когда вписаться в общество чрезвычайно важно".

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.