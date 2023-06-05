Еще один повод не любить понедельники. Смертельные сердечные приступы чаще случаются в начале недели

В новом исследовании ученые обнаружили, что начало недели может быть смертельно опасным — еще один повод опасаться понедельников.

Давно известно, что понедельник — день тяжелый, однако теперь исследователи пришли к выводу, что он также является и смертельно опасным. Новое исследование свидетельствует о том, что серьезные сердечные приступы чаще случаются в начале рабочей недели, нежели в любое другое время, пишет The Week.

В ходе исследования ученые из Белфастского фонда здравоохранения и социального обеспечения и Королевского колледжа хирургов в Ирландии изучили данные более 10,5 тысяч пациентов со всей Ирландии, поступивших в больницы в период с 2013 по 2018 годы с наиболее серьезными типами сердечного приступа.

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Отметим, что наиболее серьезным типом считается инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST (STEMI), который возникает, когда крупная коронарная артерия полностью блокируется. Результаты исследования показали всплеск сердечных приступов с подъемом ST в начале рабочей недели. Причем самый пик приходится на и без того не самый любимый понедельник. Исследователи также отмечают, что более высокие уровни сердечных приступов, чем ожидалось, были обнаружены в понедельник.

По словам соавтора исследования, профессора Нилеша Самани, медицинского директора Британского фонда сердца, полученные данные подтверждают предыдущие исследования, что существуют определенные дни, в которые сердечные приступы становятся более вероятными и опасными. Однако исследователи отмечают, что им потребуется больше исследований, чтобы понять на чем основана эта связь.

Самани также отмечает, что в дальнейшем это может пролить свет на это смертельное заболевание, а значит врачи, возможно, смогут спасти больше жизней.

Отметим, что предыдущие исследования, предполагающие, что сердечные приступы более вероятны в понедельник, обнаружили связь с циркадными ритмами цикла сна и бодрствования организма.

Ежегодно только в Великобритании происходит более 30 000 госпитализаций по поводу инфаркта миокарда с подъемом сегмента ST (STEMI). Эти состояния требуют неотложной оценки и лечения, чтобы свести повреждения сердца к минимуму. Как правило, хирургам необходимо провести процедуру повторного открытия заблокированной коронарной артерии, также известной как экстренная ангиопластика.

По словам руководителя последнего исследования Джека Лаффана, они с коллегами обнаружили сильную связь между смертельными сердечными приступами и началом рабочей недели. В дальнейшем они планируют сосредоточиться на изучении этой связи. Однако, по словам Лаффана, они с коллегами полагают, что причина на самом деле является многофакторной.

Ранее Фокус писал о том, что ученые обнаружили новые последствия сердечного приступа.

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