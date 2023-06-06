Предсмертные судороги. Коконы умирающих звезд излучают гравитационные волны

Новое исследование предполагает, что современные обсерватории могут обнаружить этот особый тип излучения.

Гравитационно-волновые обсерватории на Земле до сих пор фиксировали появление гравитационных волн только в результате столкновения таких самых плотных объектов во Вселенной, как черные дыры и нейтронные звезды. Но оказалось, что и другие объекты могут излучать гравитационные волны, в частности это касается одного конкретного класса объектов, пишет IFLScience.

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Ученые из Северо-Западного университета считают, что гравитационные волны также излучают облака из вещества вокруг огромных умирающих звезд, которые превращаются в черные дыры.

Когда очень массивные звезды приближаются к своей смерти, то они начинают сбрасывать внешние слои своей плазмы. Когда же в конечном итоге они взрываются сверхновой, то огромный поток энергии способствует образованию из окружающего звезды вещества своеобразных энергетических коконов. Новое исследование предполагает, что эти коконы также излучают гравитационные волны и гравитационно-волновые обсерватории на Земле могут их зафиксировать.

Ученые создали новое моделирование на основе предположения о том, что когда звезда превращается в черную дыру и та начинает поглощать окружающее вещество, то это также может стать источником гравитационных волн. Но оказалось, что существует и еще один источник.

Новое исследование предполагает, что эти коконы также излучают гравитационные волны и гравитационно-волновые обсерватории на Земле могут их зафиксировать Фото: IFLScience

По словам ученых, когда звезды становятся черными дырами, они могут выпускать энергетические струи. Они проходят через вещество, выброшенное звездой и теперь окружающее ее. Струя превращается в кокон в этом энергетическом материале, и подобно сверлу все это вещество начинает кружиться. Такое вращение может создавать гравитационные волны. Ученые теперь хотят проверить результаты своего моделирования в реальности.

Ученые также считают, что эти коконы выпускают электромагнитное излучение, поэтому изучая их можно обнаружить несколько типов излучения.

Авторы исследования указывают на то, что подобное наблюдение за умирающими звездами поможет узнать больше о том, что с ними происходит в момент превращения в черную дыру, а также о звездных струях и их распространенности во время взрывов сверхновых.

Как уже писал Фокус, существование гравитационных волн предсказывал еще Альберт Эйнштейн и теперь обновленная лазерно-интерферометрическая гравитационно-волновая обсерватория LIGO сможет обнаружить их еще больше.

Также Фокус писал о том, мощный взрыв сверхновой произошел близко к Земле в галактике Вертушка.