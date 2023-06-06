Гордону Рамзи приготовиться. Создан робот, способный готовить блюда, просматривая видео рецепты

В городе появился новый лучший шеф-повар — авторы робота уверяют, что он быстро учится, с точностью воспроизводит блюда, а скоро научится искать ошибки в блюдах других поваров.

Последнее десятилетие человечество то и дело сталкивается с тем, что роботы и искусственный интеллект потихоньку лишают нас работы. На этот раз под угрозой оказалась работа шеф-поваров — исследователи из Кембриджа создали нового робота, который способен воссоздавать рецепты, просматривая кулинарные видеоролики, пишет Daily Mail.

Ученые отмечают, что использовали сложный искусственный интеллект и запрограммировали робота так, чтобы он готовил еду по тому же принципу, что и человеку. Теперь робот-повар способен определять по каждому отдельному кадру, на какие объекты смотрит — например, овощ, нож или руку повара — и как они используются.

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Авторы роботизированного шеф-повара полагают, что в дальнейшем их детище сможет определять, какие ингредиенты лучше всего сочетаются друг с другом, и даже указывать на ошибки людей-кулинаров, когда они используют неправильное количество ингредиентов.

Используя сложный искусственный интеллект, робот может определить по каждому кадру, на какие объекты он смотрит — например, на овощ, руку или нож Фото: University of Cambridge

Отметим, что роботы-повора десятилетиями фигурируют в научной фантастике, однако на самом деле приготовление пищи — весьма сложная задача. Ранее несколько коммерческих компаний уже пытались создать подобных роботов, но они так и не были масштабно интегрированы в индустрию, так как значительно отстают от своих коллег-людей.

По словам Автора исследования, аспиранта Кембриджской лаборатории биоинспирированной робототехники Гжегожа Сохацкого, они с коллегами хотели проверить, смогут ли научить робота-повара учиться готовить поэтапно, как это делают люди. Они начали с определения ингредиентов, а затем плавно перешли к пониманию того, как сочетаются те или иные продукты.

Новому роботизированному шеф-повару достаточно сложно просматривать ролики в социальных сетях, а потому специально для него ученые разработали "поваренную книгу" из 8 простых рецептов салатов, а затем засняли их приготовление. Далее они провели 16 тестов, в которых показали роботу тот или иной рецепт.

Результаты свидетельствуют о том, что в 93% случаев робот смог правильно определить, что именно готовилось в рецепте. Более того, он также смог определить небольшие изменения в рецепте, например, когда количество ингредиентов увеличилось для двойной порции. Также исследователи обнаружили, что робот-повар также смог распознать совершенно новый 9 салат — он добавил его в свою поваренную книгу, а затем воссоздал.

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