Займет всего несколько часов. Ученые нашли эффективный способ очистить воздух от токсичных веществ

Новое исследование полагает, что перенос сада в помещение и выращивание определенных растений поможет очистить воздух от опасных химических веществ.

В новом исследовании ученых из Сиднейского технологического университета (UTS) в Австралии говорится, что система с вертикальными стенами, оснащенная комнатными растениями, может помочь очистить воздух от вредных соединений, пишет Science Alert.

В ходе исследования ученые использовали коллекцию комнатных растений, имитирующую систему небольших вертикальных стен Амбиуса, которая содержалась в герметичных камерах для экспериментов. Отметим, размеры лаборатории едва ли соответствуют размерам общественных мест, однако идея состоит в том, что установка вертикальных садов в дополнении с вентиляционными системами, могут помочь очистить помещения от застоявшегося воздуха из офисных зданий, больниц, школ и других помещений.

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Результаты исследования показывают, что в течение стандартного рабочего дня растения способны снижать уровень некоторых печально известных концентрированных соединений до уровня на 20% ниже от их исходной концентрации. В данный момент исследование еще не прошло рецензирование, однако оно подтверждает результаты предыдущих исследований, свидетельствующих о том, что комнатные растения могут поглощать газообразные соединения, называемые летучими органическими соединениями (ЛОС).

В своих исследованиях ученые использовали распространенные домашние растения, в том числе:

эпипремнум золотистый (Epipremnum aureum);

сингониум ножколистный (Syngonium podophyllum);

хлорофитум хохлатый (Chlorophytum comosum).

По словам соавтора исследования, ученого-эколога UTS Фрейзера Торпи, они с коллегами обнаружили, что растения могут не только удалить большинство загрязняющих веществ из воздуха за считанные часы, но также они наиболее эффективны в удалении из воздуха вредные связанные с бензином загрязнители.

В ходе исследования Тропи с коллегами протестировали систему вертикальных садов, используя 9 специально изготовленных из плексигласа ящиков, в которых содержались четыре растения или вообще ни одного. Небольшой объем бензина испарился внутри камер, и исследователи измерили уровень газа.

Результаты свидетельствуют о небольшом уменьшении газов в лабораторных камерах, однако не исключает утечку. Тем не менее исследователи уверены, что вертикальные сады удалили около 43% от общего количества летучих органических соединений за 8 часов и почти все три особо опасных вредных химических класса, а именно:

98% алканы;

86% производные бензола;

88% циклопентаны.

Отметим, что эти загрязнители могут вызывать "заметные последствия для здоровья" и существенно влияют на поддержание здоровой среды в помещении. Например, соединения бензола известны высокой канцерогенностью и могут проникать в школы и здания за сотни метров от первоначального источника. Ученым также давно известно, что люди, живущие рядом с заправочными станциями, более склонны к развитию рака, например лейкемии.

Теперь Торпи с коллегами полагают, что потребуются дополнительные исследования, однако, вероятно, вертикальные сады в действительности могут помочь эффективно очищать воздух в помещениях. Однако ученые отмечают, что речь идет именно о вертикальных садах, а не просто комнатных растениях на подоконнике, так как первые подключены к воздушным насосам, играющим важную роль в процессе очистки воздуха.

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