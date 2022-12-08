5 комнатных растений, которые очистят воздух в доме и избавят от негативной энергетики

Цветы не только очищают воздух, но и способны улучшить эмоциональный микроклимат.

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Комнатные растения – это не только украшение интерьера и уют в доме, но еще и мощные санитары воздуха и даже энергетики в помещении. Цветоводы давно заметили, что наличие некоторых растений благотворно влияет на микроклимат, улучшает ауру в помещении., минимизирует уровень стресса. Фокус поискал, какие именно цветы лучше поставить на подоконник, чтобы атмосфера в доме изменилась в лучшую сторону, а уют и комфорт стабильно радовали живущих в нем.

Спатифиллиум

Этот цветок часто еще называют "женским счастьем". Энергетика этого растения кардинально меняет пространство в доме, где живет: наполняет уютом, притягивает радость и позитив. Хозяйке дарит уверенность в себе, наделяет женственностью: у девушки буквально раскрываются глаза на собственную привлекательность.

Растение улучшает поток положительной энергии в доме, очищая воздух и нейтрализуя вредные внутренние газы. Несмотря на то, что они лучше всего растут в темных помещениях, таких как спальни и офисные помещения, где меньше света, спатифиллиумы могут действительно украшать обстановку и хорошо сочетаться с унылым фоном. Кроме того, растение помогает бороться не только со стрессами, но и с лишней влагой в доме.

Для максимальной эффективности рекомендуется регулярно удалять пыль с его листьев.

Жасмин (стефанотис)

Считается, что цветок очищает пространство от негативного воздействия, отрицательной энергии, наполняет его спокойствием и безмятежностью. Стефанотис способен пресечь конфликты и разногласия в момент их зарождения. Помимо того, что жасмин действительно привлекателен, он помогает укрепить отношения и создать романтические отношения в доме. Это растение имеет тенденцию оставлять стойкий аромат, который может помочь успокоить напряженный ум. Кроме того, как рекомендуют эксперты, цветок лучше держать возле окна, выходящего на юг.

Калатея

Калатея – семейный талисман, поглощающий агрессию и плохую энергетику. Домочадцам растение несет мир, покой и гармонию. Члены семьи благодаря влиянию калатеи достигают поставленных жизненных целей. Жители дома ощущают позитив, начинают мечтать и целенаправленно тянуться к решению поставленных задач. Растение приносит счастье в личной жизни, а робким людям – уверенность в своих силах и храбрость.

Помимо пользы для здоровья, калатея – очень декоративное растение с яркой и пестрой листвой. Уже по внешнему виду можно легко сказать, что калатеи созданы для того, чтобы их ценили, рассматривали и использовали для украшения дома. Но это еще не все. Это растение действительно может очищать воздух и улучшать микроклимат в помещении.

Хлорофитум

Хлорофитум – это одно из самых неприхотливых комнатных растений, которое прекрасно чистит воздух. Это многолетнее травянистое растение с узкими листьями и тонкими усиками отлично поглощает вредные газы – выхлопные, а также выбросы заводов и фабрик. Кроме того, хлорофитумы нейтрализуют формальдегиды, выделяемые таким мебельным материалом, как ДСП.

Хлорофитум отлично подойдет для тех, кто много работает, часто болеет и подвергается стрессовым ситуациям. В особенности он показан для чувственных дам. Растение поможет очистить энергетическое поле, успокоит и наполнит дом уютом и теплом. Цветок помогает преодолевать трудности, дает нравственные и физические силы человека.

Фикус Бенджамина

Фикусы любят и ценят за то, что они удаляют из воздуха в помещении токсины, неплохо увлажняют воздух, а их крупные листья выделяют много кислорода. Их наличие в доме благотворно сказываются на самочувствии живущих в нем.

Фикус прекрасно трансформирует эмоции, заменяя тревожное состояние спокойным. Связывают это с функцией растения поглощать формальдегид. Этот газ, не имеющий цвета и запаха, выделяется многими предметами интерьера, сделанными из пластмассы, пластика. Формальдегид порождает головные боли, а также вызывает чувство тошноты.

Эмоциональная атмосфера в доме улучшается, если в нем обитает фикус, люди становятся доброжелательнее друг с другом. Даже сама энергетика растения способна излечить человека от некоторых недугов: суставных и мышечных заболеваний, боли в позвоночнике. Помогает улучшить речь тем, у кого есть проблемы. В итоге речь становится правильной и четкой. Энергетика фикуса Бенджамина приводит человека в гармонию с самим собой.

Напомним, как отучить кошек грызть комнатные растения.