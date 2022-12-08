5 кімнатних рослин, які очистять повітря в будинку та позбавлять негативної енергетики

Квіти не тільки очищають повітря, а й здатні покращити емоційний мікроклімат.

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Кімнатні рослини — це не лише прикраса інтер'єру та затишок у будинку, але ще й потужні санітари повітря та навіть енергетики у приміщенні. Квітникари давно помітили, що наявність деяких рослин благотворно впливає на мікроклімат, покращує ауру в приміщенні, мінімізує рівень стресу. Фокус пошукав, які саме квіти краще поставити на підвіконня, щоб атмосфера в будинку змінилася на краще, а затишок і комфорт стабільно радували тих, хто живе в ньому.

Спатифіліум

Цю квітку часто ще називають "жіночим щастям". Енергетика цієї рослини кардинально змінює простір у будинку, де живе: наповнює затишком, приваблює радість і позитив. Господині дарує впевненість у собі, наділяє жіночністю: у дівчини буквально розплющуються очі на власну привабливість.

Рослина покращує потік позитивної енергії в будинку, очищаючи повітря і нейтралізуючи шкідливі внутрішні гази. Незважаючи на те, що вони найкраще ростуть у темних приміщеннях, таких як спальні й офісні приміщення, де менше світла, спатифіліуми можуть дійсно прикрашати обстановку та добре поєднуватися з похмурим тлом. Крім того, рослина допомагає боротися не тільки зі стресами, а й із зайвою вологою у будинку.

Для максимальної ефективності рекомендується регулярно видаляти пил з його листя.

Жасмин (стефанотіс)

Вважається, що квітка очищає простір від негативного впливу, негативної енергії, наповнює його спокоєм і безтурботністю. Стефанотіс здатний припинити конфлікти та розбіжності в момент їх зародження. Крім того, що жасмин справді привабливий, він допомагає зміцнити стосунки та створити романтичні стосунки вдома. Ця рослина має тенденцію залишати стійкий аромат, який допоможе заспокоїти напружений розум. Крім того, як рекомендують експерти, квітку краще тримати біля вікна, що виходить на південь.

Калатея

Калатея — сімейний талісман, що поглинає агресію та погану енергетику. Домочадцям рослина несе мир, спокій і гармонію. Члени сім'ї завдяки впливу калатеї досягають поставлених життєвих цілей. Мешканці будинку відчувають позитив, починають мріяти та цілеспрямовано тягнутися до вирішення поставлених завдань. Рослина приносить щастя в особистому житті, а боязким людям — впевненість у своїх силах і хоробрість.

Крім користі для здоров'я, калатея — дуже декоративна рослина з яскравим і строкатим листям. Вже за зовнішнім виглядом можна легко сказати, що калатеї створені для того, щоб їх цінували, розглядали і використовували для прикраси будинку. Але це ще не все. Ця рослина дійсно може очищати повітря і покращувати мікроклімат у приміщенні.

Хлорофітум

Хлорофітум — це одна з найвибагливіших кімнатних рослин, яка чудово чистить повітря. Ця багаторічна трав'яниста рослина з вузьким листям і тонкими вусиками відмінно поглинає шкідливі гази — вихлопні, а також викиди заводів і фабрик. Крім того, хлорофітуми нейтралізують формальдегіди, що виділяються таким меблевим матеріалом, як ДСП.

Хлорофітум відмінно підійде для тих, хто багато працює, часто хворіє і наражається на стресові ситуації. Особливо він показаний для емоційних жінок. Рослина допоможе очистити енергетичне поле, заспокоїть та наповнить будинок затишком і теплом. Квітка допомагає долати труднощі, дає моральні та фізичні сили людини.

Фікус Бенджаміна

Фікуси люблять і цінують за те, що вони видаляють з повітря в приміщенні токсини, непогано зволожують повітря, а їх велике листя виділяє багато кисню. Їх наявність у будинку благотворно позначається на самопочутті тих, хто живе в ньому.

Фікус чудово трансформує емоції, замінюючи тривожний стан на спокійний. Пов'язують це з функцією рослини поглинати формальдегід. Цей газ, що не має кольору та запаху, виділяється багатьма предметами інтер'єру, виготовленими з пластмаси, пластику. Формальдегід породжує головний біль, а також викликає почуття нудоти.

Емоційна атмосфера в будинку покращується, якщо в ньому живе фікус, люди стають доброзичливішими одне з одним. Навіть сама енергетика рослини здатна вилікувати людину від деяких недуг: суглобових і м'язових захворювань, болі у хребті. Допомагає покращити вимову тим, хто має проблеми. Зрештою мовлення стає правильним і чітким. Енергетика фікуса Бенджаміна приводить людину в гармонію із самим собою.

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