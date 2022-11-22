Які кімнатні рослини позбавлять будинок від плісняви та вологи
Ці квіти вбирають вологу й очищають повітря від спор цвілі.
Під час перепадів температур за вікном і початку опалювального сезону багато хто зіткнувся з появою конденсату на вікнах і стінах будинків та квартир. За словами експертів Gardening Express, мінімізувати ці явища в оселі допоможуть кімнатні рослини. Які саме, вони розповіли в коментарі таблоїду The Express.
"Використання рослин для боротьби з пліснявою — це практичний і природний спосіб контролювати вологість у вашому будинку. Деякі рослини просто краще поглинають вологу через листя. Принадність цього природного рішення полягає в тому, що ви помітите покращення, а також зможете насолоджуватися красивими рослинами", — підкреслили вони.
Англійський плющ (плющ Хедера)
Англійський плющ — чудовий спосіб видалити цвіль, що переноситься по повітрю, з вологих приміщень і відмінно підходить для крихітних приміщень і тісних ванних кімнат. Ці рослини потребують регулярного поливу. Вони чудово ростуть при яскравому, непрямому світлі та поруч із вентиляційними каналами, не бояться протягів.
Підвісні кошики ідеально підходять для цієї рослини, а також захищають від неї домашніх тварин, оскільки для кішок і собак листя плюща небезпечні.
Також важливо зазначити, що ці рослини є ліанами і можуть виростати до 50 метрів у довжину, при цьому "бум" росту настає на третій рік.
Спатифіллум (лілія миру)
Скромний спатифіллум також є чудовим варіантом для осушення вологих приміщень, але, як і англійський плющ, він також надзвичайно токсичний для домашніх тварин. Цим рослинам не потрібне пряме світло, і вони можуть рости навіть при флуоресцентному освітленні, що означає, що вони добре почуваються у ванних кімнатах. Протирання листя та обрізання зів'ялих квіток може забезпечити їх гарний розвиток.
Спатифіллуми, які тримають за слабкого освітлення, дадуть більше листя і виглядатимуть як традиційні листяні рослини, а лілії з великою кількістю сонячного світла цвітимуть частіше.
Сансевієрія
Сансевієрія є однією з найвибагливіших рослин. Вони витривалі та легко адаптуються, що робить їх ідеальною рослиною для початківців.
Ці квіти надають перевагу сонячному місцю та теплу, щоб мати яскраве забарвлення листя і добре рости. Дослідження показують, що ці рослини також фільтрують побутові токсини, зберігаючи повітря чистим, а також запобігають поширенню плісняви.
Ці рослини цвітуть "кожні кілька років" і мають квіти із солодким запахом.
Пальми
Пальми також поглинають вологу через своє листя, й, оскільки їх багато, вони дуже ефективні. Різновиди пальм, такі як бамбукова пальма, пальма дамська, карликова фінікова пальма і пальма арека, добре ростуть в приміщенні та найкраще підходять для всмоктування конденсату.
Нагадаємо, скільки рослин має бути в будинку, щоб очистити повітря.