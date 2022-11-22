Які кімнатні рослини позбавлять будинок від плісняви та вологи

Ці квіти вбирають вологу й очищають повітря від спор цвілі.

Related video

Під час перепадів температур за вікном і початку опалювального сезону багато хто зіткнувся з появою конденсату на вікнах і стінах будинків та квартир. За словами експертів Gardening Express, мінімізувати ці явища в оселі допоможуть кімнатні рослини. Які саме, вони розповіли в коментарі таблоїду The Express.

"Використання рослин для боротьби з пліснявою — це практичний і природний спосіб контролювати вологість у вашому будинку. Деякі рослини просто краще поглинають вологу через листя. Принадність цього природного рішення полягає в тому, що ви помітите покращення, а також зможете насолоджуватися красивими рослинами", — підкреслили вони.

Англійський плющ (плющ Хедера)

Англійський плющ — чудовий спосіб видалити цвіль, що переноситься по повітрю, з вологих приміщень і відмінно підходить для крихітних приміщень і тісних ванних кімнат. Ці рослини потребують регулярного поливу. Вони чудово ростуть при яскравому, непрямому світлі та поруч із вентиляційними каналами, не бояться протягів.

Підвісні кошики ідеально підходять для цієї рослини, а також захищають від неї домашніх тварин, оскільки для кішок і собак листя плюща небезпечні.

Також важливо зазначити, що ці рослини є ліанами і можуть виростати до 50 метрів у довжину, при цьому "бум" росту настає на третій рік.

[ + – ] Плющ Хедера Фото: Flowers.ua

Спатифіллум (лілія миру)

Скромний спатифіллум також є чудовим варіантом для осушення вологих приміщень, але, як і англійський плющ, він також надзвичайно токсичний для домашніх тварин. Цим рослинам не потрібне пряме світло, і вони можуть рости навіть при флуоресцентному освітленні, що означає, що вони добре почуваються у ванних кімнатах. Протирання листя та обрізання зів'ялих квіток може забезпечити їх гарний розвиток.

Спатифіллуми, які тримають за слабкого освітлення, дадуть більше листя і виглядатимуть як традиційні листяні рослини, а лілії з великою кількістю сонячного світла цвітимуть частіше.

[ + – ] Спатіфіллум Фото: Jardineria On

Сансевієрія

Сансевієрія є однією з найвибагливіших рослин. Вони витривалі та легко адаптуються, що робить їх ідеальною рослиною для початківців.

Ці квіти надають перевагу сонячному місцю та теплу, щоб мати яскраве забарвлення листя і добре рости. Дослідження показують, що ці рослини також фільтрують побутові токсини, зберігаючи повітря чистим, а також запобігають поширенню плісняви.

Ці рослини цвітуть "кожні кілька років" і мають квіти із солодким запахом.

[ + – ] Сансевієрія Фото: "Растениевод"

Пальми

Пальми також поглинають вологу через своє листя, й, оскільки їх багато, вони дуже ефективні. Різновиди пальм, такі як бамбукова пальма, пальма дамська, карликова фінікова пальма і пальма арека, добре ростуть в приміщенні та найкраще підходять для всмоктування конденсату.

[ + – ] Бамбукова пальма Фото: Prom.ua

Нагадаємо, скільки рослин має бути в будинку, щоб очистити повітря.