Кімнатні рослини очищають повітря: учені розповіли, скільки квітів має бути в будинку

Дослідження показують, що кімнатні рослини можуть ефективно поглинати поширений забруднювач повітря.

Дослідження показали, що кімнатні рослини є не тільки предметом декору, але також приносять реальну користь — вони очищають повітря в наших будинках. Про це повідомляє Daily Mail.

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Новий експеримент, проведений Бірмінгемським університетом, показав, що звичайні кімнатні рослини знижують рівень діоксиду азоту (NO2), який є найпоширенішим забруднювачем. Завдяки кімнатним квітам рівень NO2 знижується на 20%.

Поки що вчені не знають, який саме біологічний процес відповідає за зниження рівня NO2, але вони сподіваються, що отримані результати спонукають людей вирощувати більше рослин у своїх будинках.

У межах дослідження, проведеного у співпраці з Королівським садівницьким товариством (RHS), були протестовані три кімнатні рослини — лілія (Spathiphyllum wallisii), драцена пухнаста (Dracaena fragrans) та заміокулькас (Zamioculcas zamiifolia).

Кожна рослина була поміщена в камеру, яка містила рівень NO2, аналогічний тому, що спостерігається у приміщеннях поряд із жвавими дорогами. За рівнем забруднювача спостерігали протягом години.

Результати показали, що всі три рослини змогли видалити майже половину NO2 з камери протягом години. Крім цього, на результат не впливало навколишнє середовище, враховуючи затінені або світлі місця в будинку, а також сухе або вологе повітря.

"Відібрані нами рослини сильно відрізнялися одна від одної, але всі вони продемонстрували разюче схожі результати", — каже керівниця дослідження Крістіан Пфранг.

Дослідники підрахували, що в невеликому приміщенні, яке погано провітрюється, з високим рівнем забруднення повітря п'ять кімнатних рослин знизять рівень NO2 на 20%.

У великому приміщенні три рослини зможуть знизити рівень забруднення на 3,5%.

"Ми припускаємо, що рослини використовують під час очищення повітря той же процес, що й у процесі поглинання CO2. Газ поглинається через продихи — крихітні отвори в листі. Навіть під час тривалих експериментів не було жодних ознак того, що кімнатні рослини виділяють NO2 назад в атмосферу", — пояснює Пфранг.

Експерт зазначають, що високі рівні NO2 у повітрі можуть дратувати дихальні шляхи й особливо шкідливі для людей із респіраторними захворюваннями, такими як астма.