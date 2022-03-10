Комнатные растения очищают воздух: ученые рассказали, сколько цветов должно быть в доме

Исследования показывают, что комнатные растения могут эффективно поглощать распространенный загрязнитель воздуха.

Исследования показали, что комнатные растения являются не только предметом декора, но также приносят вполне реальную пользу – они очищают воздух в наших домах. Об этом сообщает Daily Mail.

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Новый эксперимент, проведенный Бирмингемским университетом, показал, что обычные комнатные растения снижают уровень диоксида азота (NO2), который является распространенным загрязнителем. Благодаря комнатным цветам уровень NO2 снижается на 20%.

Пока ученые не знают, какой именно биологический процесс отвечает за снижение уровня NO2, но они надеются, что полученные результаты побудят людей выращивать больше растений в своих домах.

В рамках исследования, проведенного в сотрудничестве с Королевским садоводческим обществом (RHS), были протестированы три комнатных растения – лилия (Spathiphyllum wallisii), драцена пушистая (Dracaena fragrans) и замиокулькас (Zamioculcas zamiifolia).

Каждое растение было помещено в камеру, которая содержала уровень NO2, аналогичный тому, что наблюдается в помещениях рядом с оживленными дорогами. За уровнем загрязнителя наблюдали в течение часа.

Результаты показали, что все три растения смогли удалить около половины NO2 из камеры в течение часа. Кроме этого, на результат не влияла окружающая среда, включая затененные или светлые места в доме, а также сухой или влажный воздух.

"Отобранные нами растения сильно отличались друг от друга, но все они продемонстрировали поразительно схожие результаты", – говорит руководитель исследования Кристиан Пфранг.

Исследователи подсчитали, что в плохо проветриваемом небольшом помещении с высоким уровнем загрязнения воздуха пять комнатных растений снизят уровень NO2 на 20%.

В большом помещении три растения смогут снизить уровень загрязнения на 3,5%.

"Мы предполагаем, что растения используют при очистке воздуха тот же процесс, что и при поглощении CO2. Газ поглощается через устьица – крошечные отверстия в листьях. Даже во время длительных экспериментов не было никаких признаков того, что комнатные растения выделяют NO2 обратно в атмосферу", – поясняет Пфранг.

Эксперт отмечают, что высокие уровни NO2 в воздухе могут раздражать дыхательные пути и особенно вредны для людей с респираторными заболеваниями, такими как астма.