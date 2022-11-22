Какие комнатные растения избавят дом от плесени и влаги
Эти цветы впитывают влагу и очищают воздух от спор плесени.
Во время перепадов температур за окном и начала отопительного сезона многие столкнулись с появлением конденсата на окнах и стенах домов и квартир. По словам экспертов Gardening Express, минимизировать эти явления в жилище помогут комнатные растения. Какие именно, они рассказали в комментарии таблоиду The Express.
"Использование растений для борьбы с плесенью – это практичный и естественный способ контролировать влажность и влажность в вашем доме. Некоторые растения просто лучше поглощают влагу через листья. Прелесть этого естественного решения заключается в том, что вы заметите улучшение, а также сможете наслаждаться красивыми растениями", – подчеркнули они.
Английский плющ (плющ Хедера)
Английский плющ – отличный способ удалить переносимую по воздуху плесень из влажных помещений и отлично подходит для крошечных помещений и тесных ванных комнат. Эти растения нуждаются в регулярном поливе. Они прекрасно растут при ярком, непрямом свете и рядом с вентиляционными каналами, не боятся сквозняков.
Подвесные корзины идеально подходят для этого растения, а также защищают от него домашних животных, поскольку для кошек и собак листья плюща опасны.
Также важно отметить, что эти растения представляют собой лианы и могут вырастать до 50 метров в длину, при этом "бум" роста наступает на третий год.
Спатифиллум (лилия мира)
Скромный спатифиллум также является отличным вариантом для осушения влажных помещений, но, как и английский плющ, он так же чрезвычайно токсичен для домашних животных. Этим растениям не нужен прямой свет, и они могут расти даже при флуоресцентном освещении, что означает, что они хорошо себя чувствуют в ванных комнатах. Протирание листьев и обрезка увядших цветков может обеспечить их хорошее развитие.
Спатифиллумы, содержащиеся при слабом освещении, дадут больше листьев и будут выглядеть как традиционные лиственные растения, а лилии с большим количеством солнечного света будут цвести чаще.
Сансевиерия
Сансевиерия является одним из самых неприхотливых растений. Они выносливы и легко адаптируются, что делает их идеальным растением для начинающих.
Эти цветы предпочитают солнечное место и тепло, чтобы иметь яркий окрас листьев и хорошо расти. Исследования показывают, что эти растения также фильтруют бытовые токсины, сохраняя воздух чистым, а также предотвращают распространение плесени.
Эти растения цветут "каждые несколько лет" и имеют цветы со сладким запахом.
Пальмы
Пальмы также поглощают влагу через свои листья, и, поскольку их много, они очень эффективны. Разновидности пальм, такие как бамбуковая пальма, дамская пальма, карликовая финиковая пальма и пальма арека, хорошо растут в помещении и лучше всего подходят для всасывания конденсата.
Напомним, сколько растений должно быть в доме, чтобы очистить воздух.