Какие комнатные растения избавят дом от плесени и влаги

Эти цветы впитывают влагу и очищают воздух от спор плесени.

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Во время перепадов температур за окном и начала отопительного сезона многие столкнулись с появлением конденсата на окнах и стенах домов и квартир. По словам экспертов Gardening Express, минимизировать эти явления в жилище помогут комнатные растения. Какие именно, они рассказали в комментарии таблоиду The Express.

"Использование растений для борьбы с плесенью – это практичный и естественный способ контролировать влажность и влажность в вашем доме. Некоторые растения просто лучше поглощают влагу через листья. Прелесть этого естественного решения заключается в том, что вы заметите улучшение, а также сможете наслаждаться красивыми растениями", – подчеркнули они.

Английский плющ (плющ Хедера)

Английский плющ – отличный способ удалить переносимую по воздуху плесень из влажных помещений и отлично подходит для крошечных помещений и тесных ванных комнат. Эти растения нуждаются в регулярном поливе. Они прекрасно растут при ярком, непрямом свете и рядом с вентиляционными каналами, не боятся сквозняков.

Подвесные корзины идеально подходят для этого растения, а также защищают от него домашних животных, поскольку для кошек и собак листья плюща опасны.

Также важно отметить, что эти растения представляют собой лианы и могут вырастать до 50 метров в длину, при этом "бум" роста наступает на третий год.

[ + – ] Плющ Хедера Фото: Flowers.ua

Спатифиллум (лилия мира)

Скромный спатифиллум также является отличным вариантом для осушения влажных помещений, но, как и английский плющ, он так же чрезвычайно токсичен для домашних животных. Этим растениям не нужен прямой свет, и они могут расти даже при флуоресцентном освещении, что означает, что они хорошо себя чувствуют в ванных комнатах. Протирание листьев и обрезка увядших цветков может обеспечить их хорошее развитие.

Спатифиллумы, содержащиеся при слабом освещении, дадут больше листьев и будут выглядеть как традиционные лиственные растения, а лилии с большим количеством солнечного света будут цвести чаще.

[ + – ] Спатифиллум Фото: Jardineria On

Сансевиерия

Сансевиерия является одним из самых неприхотливых растений. Они выносливы и легко адаптируются, что делает их идеальным растением для начинающих.

Эти цветы предпочитают солнечное место и тепло, чтобы иметь яркий окрас листьев и хорошо расти. Исследования показывают, что эти растения также фильтруют бытовые токсины, сохраняя воздух чистым, а также предотвращают распространение плесени.

Эти растения цветут "каждые несколько лет" и имеют цветы со сладким запахом.

[ + – ] Сансевиерия Фото: "Растениевод"

Пальмы

Пальмы также поглощают влагу через свои листья, и, поскольку их много, они очень эффективны. Разновидности пальм, такие как бамбуковая пальма, дамская пальма, карликовая финиковая пальма и пальма арека, хорошо растут в помещении и лучше всего подходят для всасывания конденсата.

[ + – ] Бамбуковая пальма Фото: Prom.ua

Напомним, сколько растений должно быть в доме, чтобы очистить воздух.