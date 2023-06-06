Не только неандертальцы: малоисследованные предки человека Homo naledi тоже хоронили умерших

Новые исследования подвергают сомнению древние теории о том, что только современные люди и неандертальцы были способны к таким сложным видам деятельности, как захоронение умерших и гравировка стен пещер.

Homo naledi, вымерший родственник человека с мозгом на треть меньше нашего, теперь вступает в дискуссию, поскольку появляются доказательства его участия в этих практиках около 300 000 лет назад. Открытие H. naledi началось в 2013 году, когда археологи раскопали останки скелетов в южноафриканской пещерной системе Восходящая звезда в Южной Африке, пишет Live Science.

С тех пор по всей разветвленной 4-километровой сети найдено более 1 500 фрагментов костей, принадлежащих разным лицам. Эти останки дали ценную информацию об анатомии H. naledi, указывающей на то, что это были двуногие существа ростом примерно 1,5 метра, весом 45 килограммов, со ловкими руками и относительно небольшим, но сложно устроенным мозгом. Эти черты подпитывают постоянные прения о сложности их поведения.

В Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Чтобы подкрепить утверждение о том, что H. naledi намеренно хоронили своих умерших в пещерной системе, палеоантрополог Ли Бергер, руководитель программы "Восходящая звезда", и его коллеги представили три новых исследования во время пресс-конференции 1 июня. Эти исследования предлагают самые весомые на сегодня доказательства в пользу преднамеренного захоронения и создания значимых гравюр H. naledi.

Одна из новых научных работ описывает две неглубокие ямы овальной формы в пещерной камере, содержащие скелетные останки, свидетельствующие о захоронении тел. Тела были покрыты осадком, разложились со временем и даже содержали возможное погребальное подношение: один каменный артефакт, найденный возле костей кисти и запястья.

Эти останки дали ценную информацию об анатомии H. naledi, указывающей на то, что это были двуногие существа ростом примерно 1,5 метра, весом 45 килограммов, со ловкими руками и относительно небольшим, но сложно устроенным мозгом Фото: Robert Clark, National Geographic

Во время пресс-конференции Бергер заявил, что эти находки соответствуют критериям человеческих или архаичных человеческих захоронений, потенциально отодвигая древнейшие доказательства целенаправленного захоронения на 100 000 лет назад, что превосходит предыдущий рекорд Homo sapiens.

Кроме того, находка абстрактных гравюр на стенах пещеры еще больше указывает на сложное поведение H. naledi. Эти гравюры, состоящие из линий, форм и фигур, похожих на "хэштеги", были сделаны на подготовленных поверхностях с помощью каменных инструментов. Глубина, композиция и порядок этих гравюр указывают на то, что они были намеренно созданы, а не образовались естественным путем.

Одна из новых научных работ описывает две неглубокие ямы овальной формы в пещерной камере, содержащие скелетные останки, свидетельствующие о захоронении тел Фото: Berger et al., 2023/National Geographic

Бергер отмечает, что эти гравюры совпадают с захоронениями H. naledi, что свидетельствует об их культурном значении и интенсивном изменении пещерной системы на огромных расстояниях.

В другой научной работе антрополог Агустин Фуэнтес из Принстонского университета и его коллеги исследуют причины, почему H. naledi использовал пещерную систему. Они предполагают, что совместное и спланированное размещение нескольких тел в системе Восходящей звезды вместе с гравюрами свидетельствует об общем наборе верований или предположений о смерти.

Это повышает вероятность того, что H. naledi занимался мемориализацией умерших, подобно тому, что наблюдается как "совместная скорбь" у современных людей. Однако не все исследователи полностью поддерживают эти новые интерпретации.

Таким образом, недавние исследования, которые ставят под сомнение древние предположения, обнаружили доказательства того, что H. naledi, вымерший родственник человека, занимался сложной деятельностью, такой как захоронение своих умерших и гравировка стен пещер.

Эти находки, хотя и не без противоречий, дают интригующее представление о поведении этого древнего вида гомининов. Дальнейшие исследования и археологические разведки необходимы для того, чтобы полностью понять степень когнитивных способностей H. naledi и значение их практик в пещерной системе пещеры Восходящей зари.

Ранее Фокус писал о древних заброшенных поселениях Сахары, построенных из соли и глины.

А также мы рассказывали о стоянках древних людей в возрасте 700 тысяч лет: обнаружены удивительные находки времен палеолита.