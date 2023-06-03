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Технологии и наука

Построены из соли и глины: древние заброшенные поселения Сахары сбивают с толку ученых (фото)

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Фото: phys.org | На северо-востоке Нигера тех, кто отправляется в долгое путешествие по пустыне, ждет удивительное открытие

На северо-востоке Нигера тех, кто отправляется в долгое путешествие по пустыне, ждет удивительное открытие. Среди песков Сахары на скалистых выходах возвышаются укрепленные поселения Джадо — зрелище, оставляющее посетителей удивленными и полными впечатлений.

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Эти древние поселения, построенные из соли и глины, могут похвастаться зубчатыми стенами, сторожевыми башнями, загадочными проходами и колодцами — все это свидетельствует о работе искусного, но неизвестного ремесленника, пишет Phys.org.

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Происхождение и назначение этих замечательных форпостов в таком выжженном и безлюдном регионе издавна озадачивало поколение путешественников. Кто и зачем решил основать эти укрепления, остается загадкой. Тайны Джадо еще предстоит разгадать с помощью археологических раскопок или научных методов датировки.

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Оазис Фачи славится своей крепостью и старым городом, стены которого почти не сохранились
Фото: phys.org

Джадо расположен в оазисе Кавар, регионе, расположенном недалеко от беспокойной границы Нигера с Ливией. Когда-то невероятно красивый центр для караванов, пересекавших Сахару, Кавар теперь служит узловым пунктом для незаконной деятельности, такой как торговля наркотиками и оружием. Сиди Аба Лауэль, мэр Чирфы, коммуны, охватывающий достопримечательности Джадо, признает, что в лучшие времена туризм был экономически перспективным для местного сообщества.

Неожиданный поворот произошел в 2014 году, когда в регионе нашли золото. Это привело к наплыву старателей со всей Западной Африки. Этот внезапный приток населения принес определенное экономическое облегчение и оживление в регион. Однако он также привлек внимание бандитов, ищущих убежища в окрестных горах. Интересно, что мало кто из вновь прибывших изъявляет желание исследовать древние ксары.

Народ сао, присутствовавший в регионе с давних времен, вероятно, был первым известным жителями Кавара и, возможно, создал первоначальные укрепления. Однако точная хронология их поселения остается окутанной неопределенностью. Наличие пальмовых крыш в некоторых сохранившихся ксарах позволяет предположить, что они построены в более поздний период.

Между 13 и 15 веками народ канури утвердился в регионе, создав оазисную цивилизацию. Их процветание серьезно подорвали в 18-19 веках последовательные волны кочевых нападающих, среди которых были туареги, арабы и, наконец, тубу. С приходом первых европейцев в начале 20-го столетия оборонная роль ксаров против захватчиков начала уменьшаться, и в 1923 году французские военные взяли под свой контроль эту территорию.

Сегодня население канури и тубу значительно переплелось. Традиционные лидеры региона, известные как "май", ведут свою родословную от наследия канури. Они служат хранителями традиций и истории. Но даже эти хранители сталкиваются с множеством вопросов без ответов. Отсутствие исторических записей еще больше усугубляет тайны, окружающие Джадо.

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Никаких археологических раскопок или научных исследований на этих территориях никогда не проводили
Фото: phys.org

Расположенный в 300 километрах к югу от Джадо, оазис Фачи может похвастаться древней крепостью и старым городом с удивительно сохранившимися стенами. Некоторые из этих уважаемых мест продолжают служить местом проведения традиционных церемоний. Известно, что крепости не менее двухсот лет. Согласно местной информации, идея укрепления в этом месте принадлежит арабскому выходцу из Турции. Несмотря на гордость, связанную с этими развалинами, потомки выражают беспокойство, что хрупкие соляные сооружения недостаточно защищены от стихии.

С 2006 года Джадо находится в предыдущем списке объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Местные жители признают первостепенную важность обеспечения его официальной регистрации как объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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