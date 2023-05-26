Скрытый от глаз: в джунглях обнаружен древний город майя, который "невозможно было найти" (фото)

Похороненный под густыми листьями гватемальских джунглей, древний город майя вышел из неизвестности, переписав рассказ об одной из самых больших загадок истории.

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Недавнее чрезвычайное открытие древнего города майя, ранее считавшееся практически вымышленным, революционизирует представление человечества об образе жизни и обычаях прошлых цивилизаций. Майя построили удивительные сооружения, высокие пирамиды, вытесанные из камня, ставшие свидетельством их успешной цивилизации и многочисленных народов, которые она охватывала, пишет The Washington Post.

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Удивительный упадок и окончательный крах этого яркого общества, произошедший между 850 и 1 000 годами, остается окутанным таинственностью, хотя остатки рода майя сохранились по сей день, их внезапная загадочность долгое время озадачивала историков. К счастью, недавние открытия, касающиеся их образа жизни, появились благодаря раскопкам до сих пор скрытой древней метрополии майя.

В глубине гватемальских тропических лесов, спрятанный среди котловин Эль-Мирадор, лежит древний город майя, до сих пор остававшийся скрытым, оплетенный комплексом из примерно 400 взаимосвязанных поселений. Некоторым из них более 3 тысяч лет, они хитроумно связаны между собой. Примечательно, что археологи обнаружили 417 поселений майя, соединенных между собой огромной сетью дорог протяженностью более 170 километров — древний подвиг, считающийся сопоставимым с первой в мире системой автострад.

В глубине гватемальских тропических лесов, спрятанный среди котловин Эль-Мирадор, лежит древний город майя Фото: Richard Hansen/FARES

По мнению ученых, участвовавших в комплексном исследовании, строительство этого взаимосвязанного города началось около 1000 до н. э., фактически открывая широкую историю человечества, которая раньше ускользала из-под человеческого глаза.

Технологический прогресс позволил проникнуть сквозь густые листья тропического леса с беспрецедентной точностью. Обращаясь к современной технологии лидера, использующей обнаружение света и определение дальности, исследователи смогли рассмотреть панорамные просторы древнего города. Их выводы поразительно раскрывают сложный гобелен взаимосвязанных поселений, искусно сплетенных между собой невероятной сетью дорог.

С этим новообретенным пониманием масштаба города исследователи готовы отправиться в экспедиции с повышенной точностью, чтобы открыть богатство знаний об этой загадочной цивилизации. Однако с 417 отдельными объектами, ожидающими исследования, их усилия превратятся в тяжелое путешествие невероятных масштабов.

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